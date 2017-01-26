12:18, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

KiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen milli geliri en yÃ¼ksek Ã¼lke belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Katar, gaz ve petrol fiyatlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k seyretmesine raÄŸmen,Â satÄ±n alma gÃ¼cÃ¼ paritesine (SGP) gÃ¶re geÃ§en yÄ±l kiÅŸi baÅŸÄ±na milli gelirde 129 bin 726 dolarla bu alandaki liderliÄŸini korudu.

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) ve DÃ¼nya BankasÄ± (WB) verilerinden derlenen bilgilere gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k gaz rezervine sahip Ã¼lkesi olan ve yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 200 bin nÃ¼fusu bulunan Katar'Ä±n, 2015'te 132 bin 870 dolar olan SGP'ye gÃ¶re milli geliri, geÃ§en yÄ±l 3 bin 144 dolar azalarak 129 bin 726 dolara dÃ¼ÅŸtÃ¼. SGP'ye gÃ¶re milli gelirinin dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen Katar, zirvedeki yerini bÄ±rakmadÄ±.

HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN