12:24, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Rusya'dan ABD'ye 'gÃ¼venli bÃ¶lge' cevabÄ±





Rusya'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "ABD, gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli" denildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'dan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama geldi. AÃ§Ä±klamada "ABD, gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli" denildi.

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