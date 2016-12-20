Rize'de Ã¼Ã§ FETÃ– iddianamesi kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rize'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda polislikten ihraÃ§ edilen 28 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 3 ayrÄ± iddianame kabul edildi.Â
Rize Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 8 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme sistemi Eagle ve ByLock kullanmak" suÃ§larÄ±ndan 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istemiyle hazÄ±rlanan her biriÂ 76, 61 veÂ 59 sayfalÄ±k iddianameler 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.Â
Darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan ve Ã§oÄŸu emniyetten ihraÃ§ edilmiÅŸ eski polis 28 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸlanacak.Â
Ä°ddianamelerde, eski emniyet mensuplarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme sistemi ByLock ve Eagle Ã¼zerinden haberleÅŸtikleri, Ã¶rgÃ¼te destek saÄŸladÄ±klarÄ±,Â Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet mensuplarÄ± ile baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± saÄŸlayarak toplantÄ± yaptÄ±klarÄ± da yer aldÄ±.
Rize'de darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan hazÄ±rlanan beÅŸ ayrÄ± iddianame 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸ oldu.
YÃ¼ksekova AK Parti ilÃ§e baÅŸkanÄ±, bir markette dÃ¶rt kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedildi
Merkez BankasÄ±'nÄ±n salÄ± gÃ¼nkÃ¼ faiz kararÄ± sonrasÄ±nda dalgalanan dolar/TL yÃ¶nÃ¼nÃ¼ yukarÄ± Ã§evirerek bankalararasÄ± piyasada 3,86'yÄ± aÅŸtÄ±
Rize'de FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan Ã¼Ã§ iddianame kabul edildi
SatÄ±n alma gÃ¼cÃ¼ paritesine gÃ¶re Katar, kiÅŸi baÅŸÄ±na milli geliri yaklaÅŸÄ±k 3 bin dolar dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen, 129 bin 726 dolarla bu alandaki liderliÄŸini korudu
CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 milletvekiline ait dokunulmazlÄ±k dosyasÄ±, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu alÃ§ak FETÃ–'yle ilgili temizlikte yargÄ±daki baÅŸarÄ±mÄ±z, diÄŸer kurumlara gÃ¶re Ã§ok daha iyi durumda. Size kazÄ±k attÄ±lar ve kendilerini ifÅŸa ettiler" dedi
Sosyal medyadan PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "AtatÃ¼rk ve Sabiha GÃ¶kÃ§en havalimanlarÄ± ile Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±'nÄ±n raylÄ± sistemle ÅŸehir merkezlerine baÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±" dedi
TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde etkili yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalara yol aÃ§Ä±yor
1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesinde 4 ortak giriÅŸim grubu teklif verdi
ORC referandum anketi sonuÃ§larÄ± yayÄ±nlandÄ±. ORC referandum anket sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re MHP seÃ§meninin yÃ¼zde 56'sÄ± evet bloÄŸunda yer alÄ±yor
Gaziantep'teki FETÃ– operasyonunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla adliyeye sevk edilen 30 ÅŸÃ¼pheliden 25'i tutuklandÄ±
FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 62 askerin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 4. duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±
DEAÅž'a ait 206 hedef imha edildi, 23 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi etkisiz hale getirildi
Ordu'nun Korgan ilÃ§esinde bir rehabilitasyon merkezinde gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼sÃ¼n ÅŸarampole devrilmesi sonucu 11 kiÅŸi yaralandÄ±
Avrasya TÃ¼neli 31 Ocak saat 07.00 itibarÄ±yla 24 saat hizmet verecek