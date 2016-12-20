12:36, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Rize'de Ã¼Ã§ FETÃ– iddianamesi kabul edildi





Rize'de FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan Ã¼Ã§ iddianame kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rize'de FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda polislikten ihraÃ§ edilen 28 sanÄ±k hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 3 ayrÄ± iddianame kabul edildi.Â Rize Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca 8 sanÄ±k hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme sistemi Eagle ve ByLock kullanmak" suÃ§larÄ±ndan 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istemiyle hazÄ±rlanan her biriÂ 76, 61 veÂ 59 sayfalÄ±k iddianameler 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.Â Darbe giriÅŸimi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan ve Ã§oÄŸu emniyetten ihraÃ§ edilmiÅŸ eski polis 28 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸlanacak.Â Ä°ddianamelerde, eski emniyet mensuplarÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n haberleÅŸme sistemi ByLock ve Eagle Ã¼zerinden haberleÅŸtikleri, Ã¶rgÃ¼te destek saÄŸladÄ±klarÄ±,Â Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet mensuplarÄ± ile baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± saÄŸlayarak toplantÄ± yaptÄ±klarÄ± da yer aldÄ±. Rize'de darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan hazÄ±rlanan beÅŸ ayrÄ± iddianame 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilmiÅŸ oldu.

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