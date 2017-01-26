Suriyeli doktorlara 'özel' çalışma izni

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ve göçmenlere verilen sağlık hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu.
"Türkiye'nin Suriye'den 4 milyon sığınmacıyı ağırladığı" hatırlatılarak, "Suriyelilere verilen sağlık hizmetlerinin hangi aşamada olduğunun" sorulması üzerine Akdağ, "Şükürler olsun ki Cenabı Hak bize fırsat verdi ve biz de bu ev sahipliğini yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Akdağ, güçlü bir Türkiye'nin istenmediği, bu kadar saldırılara maruz kalınan bir dönemde, Türkiye'nin mazlumlara yaptığı yardımların, desteklerin kendileri için ayakta kalmayı sağlayan en önemli husus olduğuna dikkati çekti.
Bunun maddi açıklamalarla izah edilemeyeceğine vurgu yapan Akdağ, "Ama şuna inanıyorum, biz mazlumlara ve mağdurlara ülke olarak ne kadar yardım edersek Cenabı Hak bize o kadar yardım ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de de bunu anlayamayan, "Bana ne parası yoksa" diyen zihniyette insanlar bulunduğunu ancak sayılarının çok az olduğunu belirten Akdağ, şöyle devam etti:
"Bütün insanımız neden Suriyeli kardeşlerimize destek verdiğimizin, arka çıktığımızın idrakindeler ve bundan da memnunlar. Tabii ki bir misafiri kabul etmişseniz onun ihtiyaçlarını görürsünüz. Dünya bunu çok büyük takdirle karşılıyor, BM başta olmak üzere. Bu mülteci problemi BM'nin en önemli problemlerinden birisi. Bugüne kadar Türkiye'nin yapabildiğini yapan hiçbir ülke yok. Yapmaya çalışanlar var ama yapabilen hiçbir ülke yok."
Eğitimden sağlığa sığınmacıların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığına işaret eden Bakan Akdağ, bunun dünyada bir ilk olduğunu söyledi.
Bunun için Allah'a şükrettiğini bildiren Akdağ, sığınmacılar için yapılanlar ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Göçmen sağlığı merkezleri oluşturduk. Türkiye'deki bütün Suriyelilere ücretsiz hizmet veriyoruz ama özel olarak da göçmen sağlığı merkezleri oluşturduk. Şu ana kadar 16 ilde göçmen sağlığı merkezleri oluşturduk, buralarda aile hekimliği gibi, göçmen sağlığı merkezi oluşturduk. Bunların sayısını 170 merkezde 500 birim olarak değiştireceğiz. Şu anda yerleri tespit ediyoruz, bazı yerlerde kiralama yapacağız, bazı yerlerde bina inşa edeceğiz. Türkiye'deki Suriyeli doktorlar ve Suriyeli sağlık çalışanlarına, Suriyeli misafirlere bakmak üzere, onların sağlık hizmetleriyle ilgilenmek üzere bir anlamda özel bir çalışma izni vereceğiz. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz. Onları eğitiyoruz, sınavlara tabi tutuyoruz. Önümüzdeki 3 ay içinde bu kişiler hazır olacak. Bu yıl içinde de bahsettiğim bu göçmen sağlığı merkezlerini hazırlayacağız ve Suriyelilere biraz daha derli toplu sağlık hizmeti vereceğiz."
Akdağ, 2015 yılından itibaren 22 milyon poliklinik hizmetinin yanı sıra 1 milyon hastayı yatırarak tedavi ettiklerini, 850 bin ameliyat, 200 bin de doğum gerçekleştiğini aktardı.
Yunanistan'da yılda 60 bin civarında doğum olduğunu belirten Akdağ, "Biz Türkiye'de 200 bin Suriyeli hamilenin doğumunu gerçekleştirmişiz." dedi.
Sağlık Bakanı Akdağ, "Türkiye'deki Suriyeli doktorlar ve Suriyeli sağlık çalışanlarına, Suriyeli misafirlere bakmak üzere bir anlamda özel bir çalışma izni vereceğiz." dedi
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