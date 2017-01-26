12:39, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti G.Kore'ye





Seul, Savunma BakanÄ± Mattis'in ziyaretini ABD'nin GÃ¼ney Kore ile ittifak iliÅŸkisine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak yorumluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore, ABD'de yeni gÃ¶reve gelen Savunma BakanÄ± James Mattis'in ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Ã¼lkelerine yapacak olmasÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi. GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Mattis'in ziyareti, ABD'nin GÃ¼ney Kore'nin savunmasÄ±na ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifaka baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda Kore YarÄ±madasÄ±'na ve Asya Pasifik bÃ¶lgesine verdiÄŸi Ã¶nemin gÃ¶stergesidir." denildi. Emekli bir deniz piyadesi generali olan 66 yaÅŸÄ±ndaki Mattis'in gelecek hafta yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyaretin, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifakÄ±n geleceÄŸine dair son dÃ¶nemde ortaya Ã§Ä±kan endiÅŸeleri giderici bir etki yaratacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin ABD korumasÄ± iÃ§in daha fazla para Ã¶demesi gerektiÄŸine dair yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlar Seul yÃ¶netiminde kaygÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±. Mattis, bu ay Kongre'deki gÃ¶rev onay oturumu sÄ±rasÄ±nda Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silahlanma Ã§abalarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tehdit karÅŸÄ±sÄ±nda "Her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin masada olmasÄ± gerektiÄŸini" ifade etmiÅŸti. 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ nÃ¼kleer silah denemeleri sebebiyle uluslararasÄ± yaptÄ±rÄ±mlara maruz kalan Pyongyang yÃ¶netimi, bir sÃ¼re Ã¶nce kÄ±talar arasÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze denemesi yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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