ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyareti G.Kore'ye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
GÃ¼ney Kore, ABD'de yeni gÃ¶reve gelen Savunma BakanÄ± James Mattis'in ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± ziyaretini Ã¼lkelerine yapacak olmasÄ±ndan duyduklarÄ± memnuniyeti dile getirdi.
GÃ¼ney Kore Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Mattis'in ziyareti, ABD'nin GÃ¼ney Kore'nin savunmasÄ±na ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifaka baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda Kore YarÄ±madasÄ±'na ve Asya Pasifik bÃ¶lgesine verdiÄŸi Ã¶nemin gÃ¶stergesidir." denildi.
Emekli bir deniz piyadesi generali olan 66 yaÅŸÄ±ndaki Mattis'in gelecek hafta yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ziyaretin, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ittifakÄ±n geleceÄŸine dair son dÃ¶nemde ortaya Ã§Ä±kan endiÅŸeleri giderici bir etki yaratacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda GÃ¼ney Kore'nin ABD korumasÄ± iÃ§in daha fazla para Ã¶demesi gerektiÄŸine dair yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlar Seul yÃ¶netiminde kaygÄ± yaratmÄ±ÅŸtÄ±.
Mattis, bu ay Kongre'deki gÃ¶rev onay oturumu sÄ±rasÄ±nda Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer silahlanma Ã§abalarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tehdit karÅŸÄ±sÄ±nda "Her tÃ¼rlÃ¼ tedbirin masada olmasÄ± gerektiÄŸini" ifade etmiÅŸti.
2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ nÃ¼kleer silah denemeleri sebebiyle uluslararasÄ± yaptÄ±rÄ±mlara maruz kalan Pyongyang yÃ¶netimi, bir sÃ¼re Ã¶nce kÄ±talar arasÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ fÃ¼ze denemesi yapmaya hazÄ±r olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi yerleÅŸim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inÅŸa edilmesi kararÄ±, Avrupa Ã¼lkelerinde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
DEAÅž'Ä±n 5 ay Ã¶nce kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ateÅŸe verdiÄŸi Musul'un Kayyara kasabasÄ±ndaki ham petrol kuyularÄ±ndan 11'indeki yangÄ±n sÃ¼rÃ¼yor. Yetkililer, 5 aydÄ±r sÃ¼ren yangÄ±nÄ±n Irakâ€™a milyonlarca dolar kaybettirdiÄŸini, yangÄ±n nedeniyle bÃ¶lgede oluÅŸan yoÄŸun siyah dumanlarÄ±n bÃ¶lge sakinleri ve Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkilediÄŸini ifade ediyor.
Seul, Savunma BakanÄ± Mattis'in ziyaretini ABD'nin GÃ¼ney Kore ile ittifak iliÅŸkisine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak yorumluyor
Rusya'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "ABD, gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli" denildi.
AP, Bulgaristanâ€™da TÃ¼rkÃ§e seÃ§im propagandasÄ± yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±nÄ± kapattÄ±
Åžili'de kontrol altÄ±na alÄ±namayan orman yangÄ±nlarÄ±nda 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Bir grup iyi bakÄ±mlÄ± hipster, insanlara yeni bir giyim markasÄ±yla stil enjekte ederek Irak'Ä± algÄ±lama biÃ§imini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§i Partinin adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un eÅŸi Penelope Fillon'un "milletvekili danÄ±ÅŸmanÄ± sÄ±fatÄ±yla maaÅŸ almasÄ±" konusunda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.
Foreign Policy dergisinde yayÄ±nlanan bir makalede Trump'Ä±n Rusya ile arasÄ±nÄ± bozmak istememesi ve Rusya'nÄ±n SÄ±rbistan'Ä± koruma altÄ±na almasÄ± sebebiyle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda Kosovaâ€™da kargaÅŸa yaÅŸanacaÄŸÄ± iddia edildi.
Pekin yÃ¶netimi, kitlesel yÄ±kÄ±ma sebep olacak teknoloji ve malzemenin Kuzey Kore'ye ihracatÄ±nÄ± yasakladÄ±
Yunanistan'da Ã¼lkeye kaÃ§an sekiz darbeci ile ilgili karar bugÃ¼n verilecek
Trump, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almak yerine Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ä°srail iÅŸgal gÃ¼Ã§leri bir Filistinliyi araÃ§la eylem giriÅŸimi iddiasÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken bir kiÅŸiyi ise silahlÄ± saldÄ±rÄ± iddiasÄ±yla yaraladÄ±.
FARC mensuplarÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde 31 Ocak'a kadar toplanma alanlarÄ±na gitmesi gerekiyor
Trump'Ä±n BM ve diÄŸer uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlere verdiÄŸi fon desteÄŸini en az yÃ¼zde 40 azaltacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor