12:57, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

YÃ¼ksekova'da AK Parti'li baÅŸkana saldÄ±rÄ±





YÃ¼ksekova AK Parti ilÃ§e baÅŸkanÄ±, bir markette dÃ¶rt kiÅŸi tarafÄ±ndan darbedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkariâ€™nin YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esiâ€™nde AK Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± MÃ¼slÃ¼m Ortaay, bir markette alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken 4 kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. YÃ¼zÃ¼ ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerine aldÄ±ÄŸÄ± darbeler sonucu yaralanan Ortaay, YÃ¼ksekova Devlet Hastanesiâ€™nde tedavi gÃ¶rerek darp raporu aldÄ±. Olay, dÃ¼n saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°pekyolu Caddesiâ€™ndeki bir markette meydana geldi. AK Parti Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Ortaay, yeni aÃ§Ä±lan markette alÄ±ÅŸveriÅŸ yaparken iÃ§eri gelen bir kiÅŸi tarafÄ±ndan, ardÄ±ndan dÄ±ÅŸarda bekleyen 3 kiÅŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Market Ã¶nÃ¼nde baÅŸ ve vÃ¼cuduna aldÄ±ÄŸÄ± darbelerle yaralanan Ortaay, market Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n yardÄ±ma gelmesi Ã¼zerine saldÄ±rganlarÄ±n elinden kurtuldu. YÃ¼ksekova Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±lan ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerine pansuman yapÄ±lan Ortaay, dayak yediÄŸine dair rapor alÄ±p evine dÃ¶ndÃ¼. OlayÄ± polise haber verdiklerini ve saldÄ±rganlarÄ±n arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ortaay saldÄ±rganlarÄ±n bir an Ã¶nce yakalanmasÄ±nÄ± ve gereken cezayÄ± almalarÄ±nÄ± istedi.

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