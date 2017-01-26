GÃ¼ncelleme: 13:02, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Musul'da 11 petrol kuyusundaki yangÄ±n 5 aydÄ±r sÃ¼rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n Musul kentinin gÃ¼neyindeki Kayyara kasabasÄ±nda, DEAÅž'Ä±n 5 ay Ã¶nce kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ateÅŸe verdiÄŸi ham petrol kuyularÄ±ndan 11'indeki yangÄ±n sÃ¼rÃ¼yor. Irakâ€™Ä± milyonlarca dolar zarara uÄŸratan yangÄ±n nedeniyle bÃ¶lgede oluÅŸan yoÄŸun siyah dumanlar, bÃ¶lge sakinleri ve Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkiliyor.

Kayyara'nÄ±n DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki ham petrol kuyularÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n devam ediyor. DEAÅž'inÂ bÃ¶lgeyi terk ettikleri esnada patlayÄ±cÄ±larla imha ettikleri petrol kuyularÄ±, itfaiye ekiplerinin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile kontrol altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. AylardÄ±r sÃ¼ren yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda birÃ§ok kuyu kontrol altÄ±na alÄ±nsa da bÃ¶lgede yangÄ±n henÃ¼z tam anlamÄ±yla kontrol altÄ±na alÄ±nabilmiÅŸ deÄŸil.

DEAÅž, 24 AÄŸustos 2016â€™da kasabayÄ± terk ederken Irak ekonomisinin can damarlarÄ±ndan ham petrol kuyularÄ±nÄ± ateÅŸe vermiÅŸti. Irak Petrol BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na baÄŸlÄ± Kuzey Petrol Åžirketi yetkilileri ve itfaiye ekipleri, ÅŸimdiye kadar 13 petrol kuyusundaki yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. Ancak 11 petrol kuyusundaki yangÄ±n devam ediyor. Bu denli bÃ¼yÃ¼k petrol yangÄ±nlarÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼recek teknolojik imkanlara sahip olmayan BaÄŸdat hÃ¼kÃ¼meti, bÃ¶lgeye takviye ekipler gÃ¶nderse de yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lemiyor. Ekiplerin, kuyulara toprak dÃ¶kmek suretiyle uyguladÄ±ÄŸÄ± bu eski yÃ¶ntem bÃ¼yÃ¼k petrol yangÄ±nlarÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmede yetersiz kalÄ±yor.

Dev alevlere doÄŸrudan mÃ¼dahale edemeyen itfaiye erleri, alana su dÃ¶kÃ¼p, bir miktar serin ortam saÄŸladÄ±ktan sonra yangÄ±na mÃ¼dahale ediyor. Ä°ÅŸ makineleri de sÃ¼rekli yanan kuyulara toprak atÄ±yor. AA muhabirine konuÅŸan bir itfaiye eri, ÅŸimdiye kadar 13 petrol kuyusundaki yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±klarÄ±nÄ± ancak 11 kuyuda yangÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini sÃ¶yledi. Kuzey Petrol Åžirketi yetkilileri, DEAÅžâ€™Ä±n Ã§ekilirken kuyular Ã¼zerinde en az 30 bomba patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahmin ettiklerini belirtiyor. Yetkililer, 5 aydÄ±r sÃ¼ren yangÄ±nÄ±n Irakâ€™a milyonlarca dolar kaybettirdiÄŸini, yangÄ±n nedeniyle bÃ¶lgede oluÅŸan yoÄŸun siyah dumanlarÄ±n bÃ¶lge sakinleri ve Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkilediÄŸini ifade ediyor.

Musulâ€™un 60 kilometre gÃ¼neyindeki Kayyara kasabasÄ±, 70 kuyu ile bÃ¼yÃ¼k bir petrol rezervine sahip. DEAÅž, 2014 yÄ±lÄ±nda bÃ¶lgeyi ele geÃ§irdiÄŸinde kuyulardan Ã§Ä±karÄ±lan petrolÃ¼ kaÃ§ak yollarla satÄ±yordu.