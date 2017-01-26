13:08, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Avrupa Ã¼lkeleri Ä°srail'in yeni yerleÅŸim yeri inÅŸa kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±





Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi yerleÅŸim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inÅŸa edilmesi kararÄ±, Avrupa Ã¼lkelerinde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AvrupalÄ± yetkililer, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi yerleÅŸim birimlerinde 2 bin 500 yeni konut inÅŸasÄ±nÄ± onaylayan kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± OrtadoÄŸu'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Tobias Ellwood, konuya iliÅŸkin AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda inÅŸa edilen yerleÅŸimlerin uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olmasÄ± ve iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me engel oluÅŸturmasÄ±, Britanya hÃ¼kÃ¼metinin uzun sÃ¼redir savunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r." dedi. FRANSA Fransa HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Le Foll, AA muhabirine deÄŸerlendirmesinde, karara BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in de tepki gÃ¶sterdiÄŸini belirterek, Fransa'nÄ±n bu konudaki tutumunun net olduÄŸunu sÃ¶yledi. Le Foll, "Bu konuda Fransa, BM kararlarÄ±na uygun hareket etmektedir. Yeni yerleÅŸim birimi inÅŸasÄ± kararÄ±nÄ± desteklemiyoruz. Soruna diyalog ve mÃ¼zakereye dayalÄ± olarak Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ±ndan yanayÄ±z." dedi. Ä°SVÄ°Ã‡RE Ä°sviÃ§re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin 24 Ocak 2017'de aldÄ±ÄŸÄ± kararla iÅŸgal alÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±na 2 bin 500 yeni konut inÅŸa etme planÄ±ndan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz." ifadesi yer aldÄ±. Ä°srail hÃ¼kÃ¼metinin bu kararÄ±nÄ±n DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ± izni verilmesinin ardÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "DoÄŸu KudÃ¼s dahil iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±ndaki Ä°srail yerleÅŸimleri uluslararasÄ± hukuka gÃ¶re yasa dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r ve Filistin halkÄ±nÄ±n sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel haklarÄ±nÄ± ihlal etmektedir." uyarÄ±sÄ±na yer verildi.

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