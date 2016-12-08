12:49, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Dolar/TL yeniden yÃ¼kseliÅŸte





Merkez BankasÄ±'nÄ±n salÄ± gÃ¼nkÃ¼ faiz kararÄ± sonrasÄ±nda dalgalanan dolar/TL yÃ¶nÃ¼nÃ¼ yukarÄ± Ã§evirerek bankalararasÄ± piyasada 3,86'yÄ± aÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Merkez BankasÄ±'nÄ±n salÄ± gÃ¼nkÃ¼ faiz kararÄ± sonrasÄ±nda dalgalanan dolar/TL'de yÃ¼kseliÅŸ yaÅŸandÄ±.Â BankalararasÄ± piyasada gÃ¼ne 3,81 civarÄ±nda baÅŸlayan dolar 3,86'yÄ± aÅŸtÄ±. Piyasalar ayrÄ±ca yarÄ±nki Fitch kararÄ±nÄ± bekliyor. TÃ¼rkiye'ye yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir tek notu veren Fitch'in kararÄ± kur Ã¼zerinde etkili olacak. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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