13:22, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Uludere Belediye BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda





Uludere Belediye BaÅŸkanÄ± ve EÅŸbaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'Ä±n Uludere ilÃ§esinin DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Zeynep Ãœren ve eÅŸbaÅŸkan Yunus Ãœrek, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda Uludere Belediye BaÅŸkanÄ± Zeynep Ãœren ve eÅŸ baÅŸkan Yunus Ãœrek, bugÃ¼n sabah saatlerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Aycan Ä°rmez, Ãœren ve Ãœrek'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸimdilik Belediye'de bir aramanÄ±n sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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