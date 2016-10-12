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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:11, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
Genel
13:31, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Devlet hastanesinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± paniÄŸi
Devlet hastanesinde silahlÄ± saldÄ±rÄ± paniÄŸi

Kartal'da devlet hastanesine silahlÄ± bir kiÅŸi "Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmaz" diye baÄŸÄ±rarak saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da Kartal Dr. LÃ¼tfi KÄ±rdar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi baÅŸhekimlik binasÄ±nÄ±n iÃ§inde duvarlara silahla ateÅŸ aÃ§an kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada "Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmaz" ÅŸeklinde baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuldu.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, hastanenin baÅŸhekimlik binasÄ±na gelen F.E, baÄŸÄ±rarak silahla binanÄ±n duvarlarÄ±na doÄŸru ateÅŸ aÃ§tÄ±.

Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen polis ekipleri ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olayda, baÅŸhekimlik binasÄ±nÄ±n duvarlarÄ±na 16 mermi isabet ettiÄŸi belirlendi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli F.E'nin polis ekiplerince hastaneden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada "Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmaz." ÅŸeklinde baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± duyuldu.

Bu arada, hastanedeki gÃ¼venlik gÃ¶revlileri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almaya Ã§alÄ±ÅŸan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± mÃ¼dahale etti.

Bolu F Tipi Cezaeviâ€™nde bulunan Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±, geÃ§tiÄŸimiz pazartesi gÃ¼nÃ¼ Kartal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne getirilmiÅŸti. YaklaÅŸÄ±k 1 saat, sivil cezaevi nakil aracÄ± iÃ§inde bekletilen Ã‡akÄ±cÄ±, hastanede hasta mahkum koÄŸuÅŸu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tekrar cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Kartal Devlet Hastanesi alaattin Ã§akÄ±cÄ±
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