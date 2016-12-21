13:38, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

ABD Kongresi Ã¼yesi Esed ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi Ã¼yesi Tulsi Gabbard'Ä±n geÃ§en hafta Suriye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k gizli ziyarette BeÅŸÅŸar Esed'le gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bildirildi.

ABD Kongresinde Hawaii'yi temsil eden Demokrat Partili Gabbard, sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Esed'i diyaloÄŸa dahil etmeden bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nda bulundu.

Gabbard, ziyareti Ã¶ncesinde Esed'le gÃ¶rÃ¼ÅŸmek gibi bir niyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak fÄ±rsat ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda fikrini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirterek, "Suriye halkÄ±na bu denli Ä±zdÄ±rap veren savaÅŸÄ± sona erdirmeye yardÄ±mÄ± olacaksa eÄŸer herkesle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye aÃ§Ä±k olmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.

Ziyaretin detaylarÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Gabbard'Ä±n Suriye'de Halep'te ve baÅŸkent Åžam'da, ayrÄ±ca komÅŸu LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta temaslarda bulunduÄŸu, mÃ¼ltecilerle, Suriye muhalefetinin liderleriyle, rejim yanlÄ±sÄ± ve karÅŸÄ±tÄ± gruplarda savaÅŸan Suriyelilerin aileleri ve kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±yla bir araya geldiÄŸi kaydedildi.

ABD'nin Irak, Libya ve Suriye'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ "rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi savaÅŸlarÄ±nÄ±n" bÃ¼yÃ¼k acÄ±lara ve can kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Gabbard, bu savaÅŸlarÄ±n El Kaide ve DEAÅž gibi Ã¶rgÃ¼tlerin de gÃ¼Ã§ kazanmasÄ±na neden olduÄŸunu vurguladÄ±.

Gabbard, "Rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu savaÅŸ ne Amerika'nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na hizmet ediyor ne de Suriye halkÄ±nÄ±n." diye konuÅŸtu.

Ziyaretinin Temsilciler Meclisi Etik Komitesi onayÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini kaydeden Gabbard, ziyaret masraflarÄ±nÄ±n vergi mÃ¼kelleflerinin cebinden Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.