CHP'den yabancÄ± sermaye iÃ§in Ã¶nerge

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP, yabancÄ± sermayenin tarÄ±mÄ± ve gÄ±da sektÃ¶rÃ¼nde geldiÄŸi durumun belirlenmesi iÃ§in Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istedi.
CHP Edirne Milletvekili Okan GaytancÄ±oÄŸlu ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n imzasÄ±yla TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan araÅŸtÄ±rma Ã¶nergesinin gerekÃ§esinde, yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n, tarÄ±m ve tarÄ±msal sanayide uzun yÄ±llardÄ±r yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu TÃ¼rkiye'de Ã¶nemli bir yer edindiÄŸi belirtildi.
TÃ¼rkiye'de tohumculuktan finansa, finanstan gÄ±da firmalarÄ±na kadar yabancÄ± sermayenin hakimiyetinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifade edildiÄŸi gerekÃ§ede, ihtiyaÃ§ duyulan tohumun en az Ã¼Ã§te birinin ithal edildiÄŸi, sebze tohumlarÄ±nda dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'lerin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
GerekÃ§ede, gÃ¼bre sanayinin, ithal girdilere baÄŸÄ±mlÄ± bir endÃ¼stri olduÄŸu, tarÄ±m ilacÄ± imalatÄ±nda kullanÄ±lan girdilerin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 90'Ä±nÄ±n ithal edildiÄŸi savunularak, "Daha Ã¶nce bizim yerli gÄ±da firmalarÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok iÅŸleri ÅŸimdi bÃ¼yÃ¼k oranda yabancÄ± firmalar yapmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼rkiye'de suyu, gazozu, yabancÄ±lar ÅŸiÅŸeleyip satmakta, ayranÄ± yoÄŸurdu zeytinyaÄŸÄ±nÄ± toz Ã§orbayÄ±, tavuÄŸu, eti yabancÄ±lar pazara sÃ¼rmektedir. SÃ¶z konusunu yabancÄ± sermayenin TÃ¼rk tarÄ±mÄ±nda ve gÄ±da sektÃ¶rÃ¼nde geldiÄŸi durumu, yerli sermaye kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yabancÄ± tekellere devredilmesinin neden ve sonuÃ§larÄ±nÄ±n incelenmesi ve konunun tÃ¼m boyutlarÄ± ile araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Meclis araÅŸtÄ±rma komisyonu kurulmalÄ±dÄ±r." ifadesine yer verildi.
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