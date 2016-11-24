13:52, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Afganistan'da soÄŸuk hava nedeniyle 27 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼





Afganistan'Ä±n kuzeyinde gÃ¼nlerdir etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava, CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde son iki haftada 27 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n kuzeyinde gÃ¼nlerdir etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk havanÄ±n, son iki haftada 27 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olduÄŸu bildirildi. Derzab KaymakamÄ± Rahmetullah HaÅŸar, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilÃ§ede kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k bir metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birÃ§ok kÃ¶ye ulaÅŸÄ±m saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle son iki haftada 27 Ã§ocuÄŸun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden HaÅŸar, bÃ¶lgede saÄŸlÄ±k hizmetlerinin de yetersiz olduÄŸunu belirtti. HaÅŸar, Ã§ocuklarÄ±nÄ± kaybeden ailelerin Ã§oÄŸunun iÃ§ savaÅŸ nedeniyle diÄŸer illerden Derzab'a sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti. Ã–len Ã§ocuklarÄ±n 5 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸunu dile getiren HaÅŸar, bazÄ± Ã§ocuklarÄ±n da soÄŸuk hava nedeniyle rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â YaklaÅŸÄ±k iki ay Ã¶nce de aynÄ± ilÃ§ede 20 Ã§ocuk donarak hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Â

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