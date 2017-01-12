13:57, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

NiÄŸde'de DEAÅž iddiasÄ±yla aranan kadÄ±n yakalandÄ±



Foto: ArÅŸiv

NiÄŸde'nin UlukÄ±ÅŸla ilÃ§esinde DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla aranan kadÄ±n, yolcu otobÃ¼sÃ¼nde yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NiÄŸde'nin UlukÄ±ÅŸla ilÃ§esinde DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla aranan kadÄ±nÄ±n yolcu otobÃ¼sÃ¼nde yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°lÃ§e Emniyet AmirliÄŸi ekipleri,Â NiÄŸde - Ankara karayolunun Ã‡eleme Deresi mevkisindekiÂ kontrol noktasÄ±nda Adana'dan Ä°stanbul'a giden yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ durdurdu. Kimlik kontrolÃ¼nde DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla arandÄ±ÄŸÄ± belirlenenÂ H.Ã‡. (35) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZanlÄ± hakkÄ±nda Adana Sulh Ceza Mahkemesince 6 ay Ã¶nce yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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