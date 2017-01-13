14:05, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

CHP'den mÃ¼kerrer oy iddiasÄ±na suÃ§ duyurusu





CHP hem elektronik sistem ile hem de pusula gÃ¶ndererek, mÃ¼kerrer oy kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 5 AK Parti'li milletvekili hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, TBMM Genel Kurulunun 22 Ocak gÃ¼nkÃ¼ birleÅŸiminde, AK Parti'li 5 milletvekilinin hem elektronik sistem ile hem de pusula gÃ¶nderdiÄŸini ve mÃ¼kerrer oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu milletvekilleri hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± bildirdi. GÃ¶k, parlamentoda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TBMM Genel Kurulunun 22 Ocak Pazar gÃ¼nkÃ¼ 65. birleÅŸiminde AK Parti'nin Grup Ã¶nerisinin oylamasÄ±ndan Ã¶nce yoklama talebinde bulunduklarÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±. Yoklamada toplantÄ± yeter sayÄ±sÄ±nÄ±n bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan GÃ¶k, buna karÅŸÄ±n TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahÃ§ekapÄ±lÄ±'nÄ±n, Meclisin tatil kararÄ±nÄ± oylamaya sunarak, Meclisin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¶k, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n CHP'li katip Ã¼yesi Emre KÃ¶prÃ¼lÃ¼'nÃ¼n, sonuÃ§ ilan edilmeden Ã¶nce elektronik sistem ile oy pusulalarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶nerisini, BahÃ§ekapÄ±lÄ±'nÄ±n dikkate almayarak, sonucu alelacele aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Sisteme giren 157 milletvekili dÄ±ÅŸÄ±nda, AK Parti'li 9 milletvekilinin yazÄ±lÄ± pusula gÃ¶ndererek, yoklamaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶k, pusula gÃ¶nderen 9 milletvekilinden 5'inin aynÄ± zamanda mÃ¼kerrer ÅŸekilde, elektronik sistemle de oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. GÃ¶k, toplantÄ± yeter sayÄ±sÄ± olan 184 milletvekili yerine, 181 milletvekiline ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ikinci yoklama yapÄ±lmasÄ± gerekirken, tatil kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Bunun Ã¼zerine TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'nÄ±n toplanmasÄ±nÄ± istediklerini anÄ±msatan Levent GÃ¶k, dÃ¼nkÃ¼ divan toplantÄ±sÄ±nda, AK Parti'li Ã¼yelerin tespitinin de 5 milletvekilinin mÃ¼kerrer oy kullandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde olduÄŸunu kaydetti.

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