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İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri UCM'ye taşınıyor
İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri UCM'ye taşınıyor

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, "İsrail'in Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin resmi şekilde soruşturulması için konuyu gelecek hafta Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıyacağız"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini gelecek hafta Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıyacaklarını açıkladı.

Hükümete bağlı "Filistin'in Sesi" radyosuna konuşan Maliki, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerine karşı yetkililerin çeşitli çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "İsrail'in Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin resmi şekilde soruşturulması için konuyu gelecek hafta UCM'ye taşıyacağız." dedi.

Filistin halkının ve topraklarının korunması için tüm imkanlardan yararlanmak adına yakında bir dizi anlaşmayla uluslararası kurumlara dahil olacaklarının sinyalini veren Maliki, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinden, Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri ve Güvenlik Konseyinin 2334 sayılı kararına bağlılığına ilişkin erken rapor sunmasını talep edeceğiz." diye konuştu.

Maliki, BM Güvenlik Konseyinden tüm teşekkülleriyle İsrail'in Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerinin durdurulması için harekete geçmesini istedi.

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren 2334 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyinde 23 Aralık'ta kabul edilmişti. ABD'nin çekimser kalmasıyla geçen karar, İsrail'de tepkiyle karşılanmıştı.

ABD'de geçen hafta Donald Trump'ın başkanlığı devralmasının ardından ise İsrail yönetimi Filistin topraklarında yeni konut inşasıyla ilgili art arda iki karar aldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi pazar günü Doğu Kudüs'te 566 yeni konutun inşasını kabul ederken, iki gün sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesine onay verdi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



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