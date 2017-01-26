14:18, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

GÄ±da etiketlerinde yeni dÃ¶nem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, gÄ±dalarÄ±n etiketlenmesi baÅŸta olmak Ã¼zere, gÄ±da hakkÄ±nda bilgilendirmeyle ilgili genel kurallarÄ±, gereklilikleri ve sorumluluklarÄ± belirleyen "TÃ¼rk GÄ±da KodeksiÌ‡ GÄ±da Etiketleme ve TÃ¼keticileriÌ‡ Bilgilendirme YÃ¶netmeliÄŸiÌ‡", Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, etiketlerdeki bilgilendirmeler, gÄ±danÄ±n baÅŸta doÄŸasÄ±, Ã¶zellikleri, bileÅŸimi, miktarÄ±, dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±, menÅŸe Ã¼lkesi, imalat veya Ã¼retim metodu olmak Ã¼zere baÅŸlÄ±ca nitelikleri aÃ§Ä±sÄ±ndan yanÄ±ltÄ±cÄ± biÃ§imde olamayacak.

Bilgilendirmenin doÄŸru, aÃ§Ä±k ve tÃ¼ketici iÃ§in kolay anlaÅŸÄ±lÄ±r olmasÄ± saÄŸlanacak. GÄ±danÄ±n sahip olmadÄ±ÄŸÄ± etkilere veya Ã¶zelliklere atÄ±fta bulunarak bilgilendirme yapÄ±lmayacak.

Ã–zel beslenme amaÃ§lÄ± gÄ±dalarla ilgili mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla, gÄ±danÄ±n bir hastalÄ±ÄŸÄ± Ã¶nleme, tedavi etme veya iyileÅŸtirme Ã¶zelliÄŸine sahip olduÄŸuna yÃ¶nelik bilgilendirme yapÄ±lamayacak. Bu tÃ¼r Ã¶zelliklere de atÄ±fta bulunulmayacak. SÃ¶z konusu kurallar, gÄ±danÄ±n reklamÄ±, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼ veya ambalajÄ± iÃ§in de uygulanacak.

GIDAYA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N BÄ°LDÄ°RÄ°MLER

GÄ±da iÅŸletmecileri, hazÄ±r ambalajlÄ± gÄ±dalarÄ±n piyasaya arz edildiÄŸi dÄ±ÅŸ ambalaj Ã¼zerinde gÄ±danÄ±n adÄ±, tavsiye edilen tÃ¼ketim tarihi veya son tÃ¼ketim tarihi, Ã¶zel muhafaza veya kullanÄ±m koÅŸullarÄ±yla iÅŸletmecinin adÄ± ve adres bilgilerinin yer almasÄ±nÄ± saÄŸlayacak.

Ä°stisnalar saklÄ± kalmak kaydÄ±yla gÄ±danÄ±n adÄ±, net miktarÄ±, menÅŸe Ã¼lke, beslenme bildirimi, bileÅŸenleri, alerjiye veya intoleransa neden olan maddeler, bileÅŸenlerin miktarÄ±, tavsiye edilen veya son tÃ¼ketim tarihleri, muhafaza ve kullanÄ±m koÅŸullarÄ±, gÄ±da iÅŸletmecisinin adÄ± ve adresi, iÅŸletme kayÄ±t numarasÄ±, uygun ÅŸekilde tÃ¼ketimi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸilse gÄ±danÄ±n kullanÄ±m talimatÄ±, hacim bazÄ±nda yÃ¼zde 1,2'den fazla alkol iÃ§eren iÃ§eceklerde alkol derecesi bilgilerinin belirtilmesi de zorunlu olacak.

BakanlÄ±kÃ§a onay ÅŸartÄ± getirilen gÄ±dalarÄ±n etiketinde gÄ±da onay numarasÄ±nÄ±n yazÄ±lmasÄ± zorunlu olacak.

BÄ°LGÄ°LENDÄ°RMELER TÃœRKÃ‡E OLACAK

Uzaktan iletiÅŸim araÃ§larÄ±yla satÄ±ÅŸa arz edilen gÄ±dalarda zorunlu bilgilerin tÃ¼mÃ¼ teslimat sÄ±rasÄ±nda sunulacak.

GÄ±da hakkÄ±nda zorunlu bilgilendirme TÃ¼rkÃ§e yapÄ±lacak. Bu bilgilendirme TÃ¼rkÃ§e'ye ilaveten diÄŸer Ã¼lkelerin resmi dillerinde de yapÄ±labilecek.

Zorunlu bilgilerde hiÃ§bir ticari marka veya Ã¼rÃ¼nÃ¼n iÃ§eriÄŸini yansÄ±tmayan Ã¶zel ad gÄ±danÄ±n adÄ± yerine geÃ§emeyecek.

GLUTENE VURGU YAPILACAK

GÄ±da, gluten iÃ§eriÄŸine yÃ¶nelik iÅŸlemden geÃ§irilmiÅŸ ise atÄ±f yapÄ±lan bilgilere ilave olarak, "gluten intoleransÄ± olan bireyler iÃ§in Ã¶zel olarak formÃ¼le edilmiÅŸtir" veya "Ã§Ã¶lyak hastalarÄ± iÃ§in Ã¶zel olarak formÃ¼le edilmiÅŸtir" ifadeleri kullanÄ±labilecek.

YÃ¶netmeliÄŸin yayÄ±mÄ± tarihinden Ã¶nce faaliyet gÃ¶steren gÄ±da iÅŸletmecileri, 31 AralÄ±k 2019'a kadar bu hÃ¼kÃ¼mlere uymak zorunda olacak. SÃ¶z konusu tarihten Ã¶nce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gÄ±dalar raf Ã¶mrÃ¼ sonuna kadar piyasada bulunabilecek.