Myanmar'da yasa dÄ±ÅŸÄ± avcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± fil koruma planÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Myanmar, Ã‡evre BakanÄ± Ohn Win, DoÄŸal Kaynaklar ve Ã‡evre Koruma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (MONREC) Myanmar Fil Koruma Eylem PlanÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
PlanÄ±n, Ã¼lkedeki fillerin neslinin korunmasÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Ohn Win, "Fil koruma eyleminin aciliyeti, fildiÅŸi ticareti iÃ§in yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanmadaki artÄ±ÅŸtan kaynaklanmaktadÄ±r." ifadesini kullandÄ±.
Fil avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± mevzuat iÃ§eren plan, vahÅŸi ve evcil fillerin kayÄ±tlarÄ±nÄ±n tutulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
AyrÄ±ca planda kaÃ§ak avcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, fil ve fil parÃ§alarÄ±nÄ±n ticaretinin engellenmesinde kamu yardÄ±mÄ± dahil hayvanlarÄ± korumak iÃ§in on yÄ±llÄ±k Ã¶ncelikler sÄ±ralanÄ±yor.
HÃ¼kÃ¼met verilerine gÃ¶re, son yedi yÄ±lda Ã¼lkede 133 fil kayboldu. Sadece geÃ§en yÄ±l kaybolan fil sayÄ±sÄ±nÄ±n 25 olduÄŸu bildirildi.
Bu arada VahÅŸi YaÅŸamÄ± Koruma DerneÄŸi (WCS), yaklaÅŸÄ±k 2 bin vahÅŸi Asya filinin ve kereste endÃ¼strisinde kullanÄ±lan 6 bininin, canlÄ± hayvan ticareti iÃ§in yakalanmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra fildiÅŸi, fil derisi ve diÄŸer parÃ§alarÄ± iÃ§in yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma tehdidi altÄ±nda olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Myanmar'da yaklaÅŸÄ±k 3 bin filin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor. Fil sayÄ±sÄ±ndaki azalmanÄ±n nedeni olarak ormanlÄ±k alanlarÄ±n yok edilmesi ve fildiÅŸi ticareti iÃ§in yasa dÄ±ÅŸÄ± avlanma gÃ¶steriliyor.
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