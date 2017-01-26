Trump'un 'iÅŸkence' aÃ§Ä±klamasÄ±na NATO'dan ilk tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n "DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± Ã¼zerinde 'waterboarding' iÅŸkence yÃ¶nteminin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, ittifakÄ±n uluslarasÄ± kanunlara gÃ¶re hareket etmeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.
NATO'nun 29. Ã¼yesi olmak iÃ§in davet edilen KaradaÄŸ'Ä±n BaÅŸkanÄ± Dusko Markovic, ittifakÄ±n BrÃ¼ksel'deki ana karargahÄ±nÄ± ziyaret ederek, Genel Sekreter Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°kili, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Markovic, Trump yÃ¶netiminin gÃ¶reve gelmesi ile KaradaÄŸ'Ä±n Ã¼yeliÄŸinin ABD tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± konusunda herhangi bir endiÅŸe taÅŸÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Ä°mza konusundaki gerginlik buna karÅŸÄ± olanlar tarafÄ±ndan alevlendiriliyor ancak bunun yakÄ±n zamanda kesinlikle gerÃ§ekleÅŸeceÄŸinden eminiz." dedi.Â
NATOÂ Genel Sekreteri, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± Ã¼zerinde 'waterboarding' iÅŸkence yÃ¶nteminin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerinin hatÄ±rlatÄ±lÄ±p, "Bunun NATO deÄŸerleriyle uyumlu olup olmadÄ±ÄŸÄ± veya sorgulama tekniklerine mÃ¼ttefiklerin kendisinin mi karar verdiÄŸine" iliÅŸkin soru Ã¼zerine ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"TÃ¼m NATO operasyonlarÄ± uluslararasÄ± kanunlar Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Bu durum, uzun yÄ±llardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z askeri operasyonda bÃ¶yleydi. Bu (uluslarasÄ± kanunlara uyum), NATO'nun politikasÄ± ve NATO'nun politikasÄ± olarak da kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek."
ABD BaÅŸkanÄ±Â Trump, mahkumlarda boÄŸulma hissi uyandÄ±ran "waterboarding" iÅŸkence yÃ¶ntemi ile ilgili bir soruya verdiÄŸi cevapta, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± Ã¼zerinde bu yÃ¶ntemin "iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "AteÅŸe ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k vermeliyiz." demiÅŸti.Â
Danimarka HÃ¼kÃ¼metinde 1915 olaylarÄ±yla ilgili Ermeni iddialarÄ± konusunda TÃ¼rkiye'yi suÃ§layan metin gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti 100 Suriyeli yetimin Ã¼lkeye giriÅŸini onayladÄ±
NATO Sekreteri Stoltenberg, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± Ã¼zerinde 'waterboarding' iÅŸkence yÃ¶nteminin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi
Myanmar, Ã¼lkede son yÄ±llarda artÄ±ÅŸ gÃ¶steren kaÃ§ak avcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± filleri koruma altÄ±na almak iÃ§in yeni proje baÅŸlattÄ±.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Ä°srail'in Yahudi yerleÅŸim birimi faaliyetlerinin resmi ÅŸekilde soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in konuyu gelecek hafta UluslararasÄ± Ceza Mahkemesine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z"
Afganistan'Ä±n kuzeyinde gÃ¼nlerdir etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava, CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde son iki haftada 27 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu
CHP'li vekiller yabancÄ± sermaye iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulundu
ABD Temsilciler Meclisi Ã¼yesi Gabbard, geÃ§en hafta Suriye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k gizli ziyarette BeÅŸÅŸar Esed ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi yerleÅŸim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inÅŸa edilmesi kararÄ±, Avrupa Ã¼lkelerinde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
DEAÅž'Ä±n 5 ay Ã¶nce kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ateÅŸe verdiÄŸi Musul'un Kayyara kasabasÄ±ndaki ham petrol kuyularÄ±ndan 11'indeki yangÄ±n sÃ¼rÃ¼yor. Yetkililer, 5 aydÄ±r sÃ¼ren yangÄ±nÄ±n Irakâ€™a milyonlarca dolar kaybettirdiÄŸini, yangÄ±n nedeniyle bÃ¶lgede oluÅŸan yoÄŸun siyah dumanlarÄ±n bÃ¶lge sakinleri ve Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkilediÄŸini ifade ediyor.
Seul, Savunma BakanÄ± Mattis'in ziyaretini ABD'nin GÃ¼ney Kore ile ittifak iliÅŸkisine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak yorumluyor
Rusya'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "ABD, gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli" denildi.
AP, Bulgaristanâ€™da TÃ¼rkÃ§e seÃ§im propagandasÄ± yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±nÄ± kapattÄ±
Åžili'de kontrol altÄ±na alÄ±namayan orman yangÄ±nlarÄ±nda 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Bir grup iyi bakÄ±mlÄ± hipster, insanlara yeni bir giyim markasÄ±yla stil enjekte ederek Irak'Ä± algÄ±lama biÃ§imini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§i Partinin adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un eÅŸi Penelope Fillon'un "milletvekili danÄ±ÅŸmanÄ± sÄ±fatÄ±yla maaÅŸ almasÄ±" konusunda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.