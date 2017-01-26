14:21, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Trump'un 'iÅŸkence' aÃ§Ä±klamasÄ±na NATO'dan ilk tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n "DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± Ã¼zerinde 'waterboarding' iÅŸkence yÃ¶nteminin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, ittifakÄ±n uluslarasÄ± kanunlara gÃ¶re hareket etmeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸini sÃ¶yledi.

NATO'nun 29. Ã¼yesi olmak iÃ§in davet edilen KaradaÄŸ'Ä±n BaÅŸkanÄ± Dusko Markovic, ittifakÄ±n BrÃ¼ksel'deki ana karargahÄ±nÄ± ziyaret ederek, Genel Sekreter Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°kili, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ortak bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Markovic, Trump yÃ¶netiminin gÃ¶reve gelmesi ile KaradaÄŸ'Ä±n Ã¼yeliÄŸinin ABD tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± konusunda herhangi bir endiÅŸe taÅŸÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Ä°mza konusundaki gerginlik buna karÅŸÄ± olanlar tarafÄ±ndan alevlendiriliyor ancak bunun yakÄ±n zamanda kesinlikle gerÃ§ekleÅŸeceÄŸinden eminiz." dedi.Â

"NATO ULUSLARARASI KANUNLARA UYMAYI SÃœRDÃœRECEK"

NATOÂ Genel Sekreteri, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± Ã¼zerinde 'waterboarding' iÅŸkence yÃ¶nteminin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerinin hatÄ±rlatÄ±lÄ±p, "Bunun NATO deÄŸerleriyle uyumlu olup olmadÄ±ÄŸÄ± veya sorgulama tekniklerine mÃ¼ttefiklerin kendisinin mi karar verdiÄŸine" iliÅŸkin soru Ã¼zerine ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TÃ¼m NATO operasyonlarÄ± uluslararasÄ± kanunlar Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtiriliyor. Bu durum, uzun yÄ±llardÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z askeri operasyonda bÃ¶yleydi. Bu (uluslarasÄ± kanunlara uyum), NATO'nun politikasÄ± ve NATO'nun politikasÄ± olarak da kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼recek."

ABD BaÅŸkanÄ±Â Trump, mahkumlarda boÄŸulma hissi uyandÄ±ran "waterboarding" iÅŸkence yÃ¶ntemi ile ilgili bir soruya verdiÄŸi cevapta, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± Ã¼zerinde bu yÃ¶ntemin "iÅŸe yarayacaÄŸÄ±nÄ±" belirterek, "AteÅŸe ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k vermeliyiz." demiÅŸti.Â