14:35, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Polisten okullardaki Ã¶zel gÃ¼venlikÃ§ilere eÄŸitim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±Â ileÂ Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±Â arasÄ±nda imzalanan protokol kapsamÄ±nda, Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¼venli ortamdaÂ Ã¶ÄŸrenimÂ gÃ¶rmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla, Ã¼lke genelindekiÂ eÄŸitimÂ kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanÂ Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine yarÄ± yÄ±l tatilinde terÃ¶r, asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu konularÄ±ndaÂ eÄŸitimÂ verilecek.

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, geleceÄŸin teminatÄ± Ã§ocuklarÄ±n gÃ¼venli ortamda eÄŸitim gÃ¶rmeleri, madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan korunmalarÄ±, okullara yÃ¶nelik olasÄ± terÃ¶r ve ÅŸiddet olaylarÄ±na hazÄ±rlÄ±klÄ± olunmasÄ± amacÄ±yla Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda "EÄŸitim KurumlarÄ±nda GÃ¶rev Yapan Ã–zel GÃ¼venlik GÃ¶revlilerine EÄŸitim Verilmesine Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸbirliÄŸi ProtokolÃ¼" imzalandÄ±.

Ã–zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin bu konuda dikkatli ve duyarlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak eÄŸitimlere iliÅŸkin protokol, gereÄŸi yapÄ±lmak Ã¼zere il emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine gÃ¶nderildi.

Protokol kapsamÄ±nda Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, terÃ¶r ve ÅŸiddet olaylarÄ±na karÅŸÄ± hareket tarzlarÄ± ve alÄ±nacak Ã¶nlemler, madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klardan korunma yÃ¶ntemleri ile asayiÅŸ olaylarÄ± hakkÄ±nda bu yarÄ±yÄ±l tatili iÃ§inde il emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin planlamalarÄ± doÄŸrultusunda eÄŸitime alÄ±nacak.

YILDA EN AZ Ä°KÄ° KEZ TOPLANILACAK

Protokol doÄŸrultusunda okullarda gÃ¼venliÄŸi olumsuz etkileyen iÃ§ ve dÄ±ÅŸ faktÃ¶rler belirlenecek ve Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine verilecek eÄŸitim mÃ¼fredatÄ± hazÄ±rlanacak. Ã–ÄŸrencilerin madde kullanÄ±mÄ± ve zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klara karÅŸÄ± korunmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri ve alÄ±nmasÄ± gereken Ã¶nlemler belirlenecek.

Her eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n birinci ve ikinci dÃ¶nem baÅŸlangÄ±cÄ±ndan Ã¶nceki hafta iÃ§inde olmak Ã¼zere yÄ±lda en az iki kez komisyon toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak. Ä°lgili kurumlarca yapÄ±lmasÄ± planlanan Ã§alÄ±ÅŸmalar, her eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda diÄŸer kurumlarla paylaÅŸÄ±lacak.

EÄŸitimlerin ardÄ±ndan yapÄ±lacak denetimlerle Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin meydana gelebilecek olaylara karÅŸÄ± her zaman hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalarÄ± saÄŸlanacak.