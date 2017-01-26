Ege BÃ¶lgesi iÃ§in zirai don ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji, bugÃ¼nden itibaren Ege BÃ¶lgesi'nde etkili olacak fÄ±rtÄ±na ve zirai dona karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± ve ilgilileri uyardÄ±.
Meteoroloji 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerinden esen rÃ¼zgarÄ±n, Ã¶ÄŸleden sonra etkisini artÄ±rarak, gÃ¼ney Ege'de saatteki hÄ±zÄ± 75 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼leceÄŸi bildirildi.
FÄ±rtÄ±nanÄ±n yarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "FÄ±rtÄ±nanÄ±n oluÅŸturabileceÄŸi muhtemel olumsuzluklara karÅŸÄ± baÅŸta denizcilerimizin ve ilgili vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
AyrÄ±ca bu akÅŸamdan itibaren, tarÄ±msal faaliyet ve seracÄ±lÄ±k yapÄ±lan alanlarda, bÃ¶lgenin deniz seviyesinden yÃ¼ksekliÄŸine gÃ¶re hafif, orta veya kuvvetli zirai don beklendiÄŸi vurgulanarak, 30 Ocak Pazartesi'ye kadar devam etmesi beklenen zirai dona karÅŸÄ±, Ã¼reticilerin tedbirli olmasÄ± istendi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulsun" talimatÄ± vereceÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin, "Ã–nemli olan bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±
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Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerinden esen rÃ¼zgarÄ±n, Ã¶ÄŸleden sonra etkisini artÄ±rarak, gÃ¼ney Ege'de saatteki hÄ±zÄ± 75 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼leceÄŸi bildirildi.
Ã–ÄŸrencilerin gÃ¼venli ortamda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmelerini saÄŸlamak iÃ§in,eÄŸitim kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine yarÄ± yÄ±l tatilinde terÃ¶r, asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu konularÄ±nda eÄŸitim verilecek
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