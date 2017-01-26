14:38, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ege BÃ¶lgesi iÃ§in zirai don ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji, bugÃ¼nden itibaren Ege BÃ¶lgesi'nde etkili olacak fÄ±rtÄ±na ve zirai dona karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± ve ilgilileri uyardÄ±.

Meteoroloji 2. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerinden esen rÃ¼zgarÄ±n, Ã¶ÄŸleden sonra etkisini artÄ±rarak, gÃ¼ney Ege'de saatteki hÄ±zÄ± 75 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼leceÄŸi bildirildi.

FÄ±rtÄ±nanÄ±n yarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "FÄ±rtÄ±nanÄ±n oluÅŸturabileceÄŸi muhtemel olumsuzluklara karÅŸÄ± baÅŸta denizcilerimizin ve ilgili vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

AyrÄ±ca bu akÅŸamdan itibaren, tarÄ±msal faaliyet ve seracÄ±lÄ±k yapÄ±lan alanlarda, bÃ¶lgenin deniz seviyesinden yÃ¼ksekliÄŸine gÃ¶re hafif, orta veya kuvvetli zirai don beklendiÄŸi vurgulanarak, 30 Ocak Pazartesi'ye kadar devam etmesi beklenen zirai dona karÅŸÄ±, Ã¼reticilerin tedbirli olmasÄ± istendi.