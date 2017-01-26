14:44, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

YÃ–K'ten yeni bir sÄ±nav: YÃ–KDÄ°L

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu (YÃ–K) BaÅŸkanÄ± Yekta SaraÃ§, mevcut YabancÄ± Dil SÄ±navÄ±'nÄ±n (YDS) yanÄ±nda fen ve mÃ¼hendislik, sosyal ve beÅŸeri bilimler ile saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda, adaylarÄ±n yeterliliÄŸini belirlemeye yÃ¶nelik YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YabancÄ± Dil (YÃ–KDÄ°L) SÄ±navÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

SaraÃ§, YÃ–K'te dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

TÃ¼rkiye'nin 2023'te dÃ¼nyanÄ±n 10 bÃ¼yÃ¼k ekonomisinden birisi olma hedefine ulaÅŸabilmesinin, nitelikli bilgi Ã¼retimi, Ã¶zellikle de nitelikli insan faktÃ¶rÃ¼yle mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸine iÅŸaret eden SaraÃ§, "Yeni YÃ–K" olarak yakÄ±n zamanda birÃ§ok yeni giriÅŸim baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YakÄ±n zamanda kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lan 100 tematik alanda 2 bin Ã¶ÄŸrenciye yÃ¶nelik doktora bursu, ihtisaslaÅŸma odaklÄ± bin araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi kadrosu gibi projeleri baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ±, doÃ§entlik baÅŸvuru kriterlerinde dÃ¼zenlemelere gittiklerini anlatan SaraÃ§, yeni giriÅŸimlerin akademide olumlu deÄŸerlendirildiÄŸini vurguladÄ±.

Doktora Ã¶ÄŸrenciliÄŸi ve doÃ§entlik baÅŸvurusunda baraj niteliÄŸindeki dil sÄ±navÄ± sÃ¼recinin iyileÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde talep olduÄŸunu dile getiren SaraÃ§, YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± ile ilgili ÅŸu bilgileri verdi:

"Uzun yÄ±llardÄ±r akademik dÃ¼nya, yapÄ±lan sÄ±navÄ±n alana Ã¶zgÃ¼ olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde beklenti iÃ§indeydi. Bu beklentinin karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Yeni YÃ–K olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸleri de dikkate alarak, kapsamlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±k ve mevcut YDS'nin yanÄ±nda fen ve mÃ¼hendislik, sosyal ve beÅŸeri bilimler, gÃ¼zel sanatlar dahil ve saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda, yani adaylarÄ±n Ã¼Ã§ alanda dil yeterliliÄŸini belirlemeye yÃ¶nelik YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sÃ¼recini baÅŸlattÄ±k."

YÃ–KDÄ°L Ä°LK KEZ 5 MART'TA

YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ± sorularÄ±nÄ±n bilimsel ve rasyonel tarzda hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± belirten SaraÃ§, sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ±nÄ±nÂ Ankara Ãœniversitesi, sÄ±navÄ±n organizasyonu ve uygulanmasÄ±nÄ±n ise Anadolu Ãœniversitesince yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini kaydetti.

SÄ±navÄ±n ilk kez 5 Mart 2017'de tek oturumda 30 ilde gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini bildiren SaraÃ§, ilk kezÂ sadece Ä°ngilizce alanÄ±nda yapÄ±lacak sÄ±navÄ±n, gelecek dÃ¶nemlerde Almanca, FransÄ±zca, ArapÃ§a olarak da geniÅŸletileceÄŸini ve yÄ±lda iki kez gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini sÃ¶yledi.

SÄ±nava baÅŸvurularÄ±n 30 Ocak'tan itibaren "http://yokdil.yok.gov.tr" adresinden yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade edenÂ SaraÃ§, sÄ±nav Ã¼cretininÂ 75 lira olarak belirlendiÄŸini dile getirdi.

YDS'ye her yÄ±l ortalama 450-500 bin adayÄ±n baÅŸvurduÄŸuna iÅŸaret eden SaraÃ§, "Bu sÄ±nava, baÅŸta yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±mÄ±zda lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim ve doÃ§entlik sÄ±navÄ±na baÅŸvurmak isteyen adaylar olmak Ã¼zere, yabancÄ± dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, Ã¼niversitelerce kendilerinden dil yeterliliÄŸi puanÄ± istenen Ã¶ÄŸrenciler ve diÄŸer adaylar da katÄ±labilecek.Â Odak noktasÄ±, lisansÃ¼stÃ¼ eÄŸitim ve doÃ§entlik sÄ±navÄ±na baÅŸvurmak isteyen adaylar." bilgisini paylaÅŸtÄ±.Â

Ä°lgili mevzuat dÃ¼zenlemelerinde veÂ YDS'de doktora baÅŸvurularÄ±nda en az 55 puan, doÃ§entlik mÃ¼racaatlarÄ±nda ise en az 65 puan olmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatanÂ SaraÃ§,Â YDS'nin sÃ¼receÄŸini ve adaylarÄ±n her iki sÄ±nava da girebileceÄŸini ifade etti.

YÃœZDE 100 YABANCI DÄ°L EÄžÄ°TÄ°M KURUMLARI Ä°Ã‡Ä°N YENÄ° DÃœZENLEME

YÃ¼zde 100 yabancÄ± dille eÄŸitim yapan programlardaki Ã¶ÄŸretim elemanlarÄ± iÃ§in de yeni sÄ±nav planladÄ±klarÄ±nÄ± belirten SaraÃ§, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Halen bu programlarda ders verebilmek iÃ§in YDS'denÂ 80 almak yeterli kabul ediliyordu. Ancak YDS, adayÄ±n sadece okuma odaklÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan dil yeterliliÄŸini deÄŸerlendirebiliyor.Â Halbuki yabancÄ± dilde ders anlatacak akademisyenin dil yeterliliÄŸinin konuÅŸma ve dinlemede de olmasÄ± gerekiyor. GeÃ§en sene British Council'in bu hususta hazÄ±rlamÄ±ÅŸ olduÄŸu bir rapor vardÄ±. Bu hususta ciddi tespitler ve vahim diye nitelendirebileceÄŸimiz durumlarÄ± dile getiriyordu o rapor. Bir dizi iyileÅŸtirmeyi hemen yapmÄ±ÅŸtÄ±k. Daha sonra orta vadede bir iyileÅŸtirme daha yapacaÄŸÄ±z, ona iÅŸaret ediyoruz.Â Bu kapsamda da Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± baÅŸlattÄ±k. YakÄ±n zamanda kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z."

Misyon ve kalite odaklÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tÃ¼m alanlarda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerine dikkati Ã§eken SaraÃ§, "TÃ¼rk yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim sistemimizi kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte daha nitelikli hale getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceÄŸiz." dedi.

YÃ–KDÄ°L SINAVI YDS FORMATINDAÂ

YDS ilkbahar sÄ±navÄ±na 252 bin, sonbaharda da 170 bini aÅŸkÄ±n adayÄ±n baÅŸvurduÄŸunu anlatan SaraÃ§, YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n yarÄ±m milyona yakÄ±n kiÅŸiyi ilgilendirdiÄŸini bildirdi.

"Uzun yÄ±llardan beri alana Ã¶zgÃ¼ sÄ±navÄ±n olmayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n getirdiÄŸi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± giderici, akademiye de yeni bir heyecan getirici bu projeyi sizlere duyurmak istedik." deÄŸerlendirmesini yapan SaraÃ§, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da cevapladÄ±.

SaraÃ§, "YDS varken bÃ¶yle bir sÄ±nava neden ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu" sorusu Ã¼zerine,Â "Uzun yÄ±llardan beri adaylar, kendi ihtisas alanlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda sorularÄ±n sorulduÄŸu bir dil sÄ±navÄ±nda, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± buna baÄŸlÄ±yorlardÄ±. Kendi alanlarÄ±nÄ±n terminolojisini sorgulayan bir dil sÄ±navÄ±nÄ±n daha isabetli olacaÄŸÄ± hususu bilim adamlarÄ± ve Ã¶lÃ§me ve deÄŸerlendirmeciler tarafÄ±ndan dile getiriliyordu. Bu yÃ¼zden bÃ¶yle bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±k." diye konuÅŸtu.

Akademi camiasÄ±nÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dinlediklerini, bunlara birlikte Ã§Ã¶zÃ¼m aradÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan SaraÃ§, bu konunun da yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim camiasÄ±nda rahatlama saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± umduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â

Â YÃ–KDÄ°L SÄ±navÄ±'nÄ±n YDS formatÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± belirten SaraÃ§, soru sayÄ±sÄ± ve diÄŸer konulara iliÅŸkin ilerleyen gÃ¼nlerde bilgilendirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.