14:44, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°srail 100 Suriyeli yetim alacak





Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti 100 Suriyeli yetimin Ã¼lkeye giriÅŸini onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail HÃ¼kÃ¼meti, 100 Suriyeli yetimi Ä°srail vatandaÅŸÄ± Arap ailelerin yanÄ±na yerleÅŸtirmek Ã¼zere Ã¼lkeye kabul edecek. Israel Hayom gazetesinin haberine gÃ¶re, Ä°srail Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Aryeh Deri ile BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, 100 Suriyeli yetimin Ã¼lkeye giriÅŸlerini onayladÄ±. Gazetenin haberinde, kabul edilecek olan Suriyeli yetimlerin Ä°srail vatandaÅŸÄ± Arap ailelerin gÃ¶zetimine verilecekleri ve Ã¼lkedeki eÄŸitim kurumlarÄ±na alÄ±nacaklarÄ± kaydedildi. Haberde, Suriyeli yetimlerin Ã¼lkeye nasÄ±l getirilecekleri ve gÃ¶zetimine verilecek koruyucu Arap ailelerin nasÄ±l belirleneceÄŸine dair bilgiye yer verilmedi.

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