Ä°srail 100 Suriyeli yetim alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail HÃ¼kÃ¼meti, 100 Suriyeli yetimi Ä°srail vatandaÅŸÄ± Arap ailelerin yanÄ±na yerleÅŸtirmek Ã¼zere Ã¼lkeye kabul edecek.
Israel Hayom gazetesinin haberine gÃ¶re, Ä°srail Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Aryeh Deri ile BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu, 100 Suriyeli yetimin Ã¼lkeye giriÅŸlerini onayladÄ±.
Gazetenin haberinde, kabul edilecek olan Suriyeli yetimlerin Ä°srail vatandaÅŸÄ± Arap ailelerin gÃ¶zetimine verilecekleri ve Ã¼lkedeki eÄŸitim kurumlarÄ±na alÄ±nacaklarÄ± kaydedildi.
Haberde, Suriyeli yetimlerin Ã¼lkeye nasÄ±l getirilecekleri ve gÃ¶zetimine verilecek koruyucu Arap ailelerin nasÄ±l belirleneceÄŸine dair bilgiye yer verilmedi.
Danimarka HÃ¼kÃ¼metinde 1915 olaylarÄ±yla ilgili Ermeni iddialarÄ± konusunda TÃ¼rkiye'yi suÃ§layan metin gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti 100 Suriyeli yetimin Ã¼lkeye giriÅŸini onayladÄ±
NATO Sekreteri Stoltenberg, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± Ã¼zerinde 'waterboarding' iÅŸkence yÃ¶nteminin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi
Myanmar, Ã¼lkede son yÄ±llarda artÄ±ÅŸ gÃ¶steren kaÃ§ak avcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± filleri koruma altÄ±na almak iÃ§in yeni proje baÅŸlattÄ±.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Ä°srail'in Yahudi yerleÅŸim birimi faaliyetlerinin resmi ÅŸekilde soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in konuyu gelecek hafta UluslararasÄ± Ceza Mahkemesine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z"
Afganistan'Ä±n kuzeyinde gÃ¼nlerdir etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava, CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde son iki haftada 27 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu
CHP'li vekiller yabancÄ± sermaye iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulundu
ABD Temsilciler Meclisi Ã¼yesi Gabbard, geÃ§en hafta Suriye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k gizli ziyarette BeÅŸÅŸar Esed ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi yerleÅŸim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inÅŸa edilmesi kararÄ±, Avrupa Ã¼lkelerinde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
DEAÅž'Ä±n 5 ay Ã¶nce kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ateÅŸe verdiÄŸi Musul'un Kayyara kasabasÄ±ndaki ham petrol kuyularÄ±ndan 11'indeki yangÄ±n sÃ¼rÃ¼yor. Yetkililer, 5 aydÄ±r sÃ¼ren yangÄ±nÄ±n Irakâ€™a milyonlarca dolar kaybettirdiÄŸini, yangÄ±n nedeniyle bÃ¶lgede oluÅŸan yoÄŸun siyah dumanlarÄ±n bÃ¶lge sakinleri ve Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkilediÄŸini ifade ediyor.
Seul, Savunma BakanÄ± Mattis'in ziyaretini ABD'nin GÃ¼ney Kore ile ittifak iliÅŸkisine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak yorumluyor
Rusya'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "ABD, gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli" denildi.
AP, Bulgaristanâ€™da TÃ¼rkÃ§e seÃ§im propagandasÄ± yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± imza kampanyasÄ±nÄ± kapattÄ±
Åžili'de kontrol altÄ±na alÄ±namayan orman yangÄ±nlarÄ±nda 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Bir grup iyi bakÄ±mlÄ± hipster, insanlara yeni bir giyim markasÄ±yla stil enjekte ederek Irak'Ä± algÄ±lama biÃ§imini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Fransa'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§i Partinin adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un eÅŸi Penelope Fillon'un "milletvekili danÄ±ÅŸmanÄ± sÄ±fatÄ±yla maaÅŸ almasÄ±" konusunda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.