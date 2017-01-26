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15:10, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
Avrupa
14:50, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Danimarka'da "1915 olaylarÄ±yla ilgili Ermeni iddialarÄ±"
Danimarka'da

Danimarka HÃ¼kÃ¼metinde 1915 olaylarÄ±yla ilgili Ermeni iddialarÄ± konusunda TÃ¼rkiye'yi suÃ§layan metin gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Danimarka Parlamentosu Folketing'de, 1915 olaylarÄ± ile ilgili Ermeni iddialarÄ± konusunda TÃ¼rkiye'yi "soykÄ±rÄ±mla" suÃ§layan metin gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Parlamentonda sabah yapÄ±lan oturumda ikinci gÃ¼ndem maddesi olarak, TÃ¼rkiye'yi eleÅŸtiren iki metin milletvekillerinin oylamasÄ±na sunuldu.

179 sandalyeli Danimarka Parlamentosu'nda 109 milletvekilin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oylamada, hÃ¼kÃ¼meti oluÅŸturan partiler Liberal Parti Venstre, Muhafazakar Halk Partisi ve Liberal Ä°ttifak ile birlikte Sosyal Demokrat Parti, Sosyalist Liberal Parti ve Danimarka Halk Partisinin de desteklediÄŸi metin Ã¼zerinde Ã§oÄŸunluÄŸun saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Birlik Listesi ve Alternatif Parti'nin Ã¶nerdiÄŸi metin gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oldu.

HÃ¼kÃ¼metin de desteklediÄŸi, 89 kabul, 9 red ve 11 Ã§ekimser oy alan metinde 1915 olaylarÄ± trajik ve Ã¼zÃ¼cÃ¼ olarak tanÄ±mlanÄ±rken, 1915 olaylarÄ± ile ilgili Ermeni iddialarÄ± konusunda TÃ¼rkiye'yi "soykÄ±rÄ±m" ile suÃ§layan metin ise gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Oylamaya sunulan her iki metinde de taraflarÄ±n tarihi belgeleri tarihÃ§ilere aÃ§masÄ± ve sorunun diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi Ã¶nerisi yer aldÄ±.

HÃœKÃœMETTEN Ã‡AÄžRI

GeÃ§en hafta parlamentoda parti sÃ¶zcÃ¼lerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 3 saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde sÃ¶z alan Danimarka DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Anders Samuelsen, Danimarka'da geÃ§miÅŸ hÃ¼kÃ¼metlerin de 1915 ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± "soykÄ±rÄ±m" olarak tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "HÃ¼kÃ¼met tarihi bir konuda otorite deÄŸil ve otorite olmak da istemiyor. HÃ¼kÃ¼met olarak parlamentonun da bu tÃ¼r bir iÅŸe kalkÄ±ÅŸmamasÄ±nÄ± Ã¶neriyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸ ve olayÄ±n incelemesi ile yorumlanmasÄ±nÄ±n tarihÃ§ilere bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Birlik Listesiâ€™nden Nikolaj Villumsen ve Alternatif Parti'den Rasmus Nordqvist, 5 Ekim 2016'da verdikleri soru Ã¶nergesinde, 1915 olaylarÄ±yla ilgili Ermeni iddialarÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼metin pozisyonunu sormuÅŸ, soru Ã¶nergesinin cevaplanmasÄ± ve partiler arasÄ±nda uzlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± iÃ§in geÃ§en perÅŸembe parlamentoda parti sÃ¶zcÃ¼lerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti. Partilerin, bir metin Ã¼zerinde uzlaÅŸamamasÄ± Ã¼zerine iki metnin de bugÃ¼n parlamentoda oylanmasÄ±na karar verilmiÅŸti.

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Danimarka'da quot 1915 olaylarÄ±yla ilgili Ermeni iddialarÄ± quot
Danimarka'da "1915 olaylarÄ±yla ilgili Ermeni iddialarÄ±"

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