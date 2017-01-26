DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden 'gÃ¼venli bÃ¶lge' deÄŸerlendirmesi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulsun" talimatÄ± vereceÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, konuya iliÅŸkin haberleri gÃ¶rdÃ¼klerini belirterek, "Ã–nemli olan bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±, ne tÃ¼r bir bilgi, yÃ¶nlendirme Ã§Ä±kacaÄŸÄ± bahse konu ABD kuruluÅŸlarÄ±ndan." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.
TÃ¼rkiye'nin baÅŸÄ±ndan beri gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ savunduÄŸunu hatÄ±rlatan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "GÃ¼venli bÃ¶lgelerin Ã¶neminin en gÃ¼zel Ã¶rneÄŸi, Cerablus harekatÄ± sonrasÄ±nda gÃ¼venliÄŸini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu bÃ¶lgelere Suriyeli kardeÅŸlerimizin binlerce, on binlercesinin geri dÃ¶nmesi. Biz baÅŸÄ±ndan beri zaten bunu sÃ¶yleye geliyorduk. Bu Ã§alÄ±ÅŸma neticelendiÄŸi zaman nasÄ±l bir iÃ§erikte olacaÄŸÄ±na bakÄ±p, deÄŸerlendirmeyi ona gÃ¶re yapmak daha doÄŸru olur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.
Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu toplantÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§tiÄŸini vurgulayan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Ä°ster istemez sahada bu toplantÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±ndan, bu toplantÄ±da alÄ±nan kararlardan rahatsÄ±z olan unsurlar olabilir. Bunlar, TÃ¼rkiye'nin, Rusya'nÄ±n, Ä°ran'Ä±n Ã§abalarÄ±yla saÄŸlanan, Ã¼lkedeki ateÅŸkesin ihlali noktasÄ±nda bir takÄ±m gayretler gÃ¶sterebilirler. BunlarÄ±n engellenmesi noktasÄ±nda, bildiÄŸiniz gibi ortak deklarasyonda da kayda geÃ§irilmiÅŸtir, ilgili tÃ¼m taraflarÄ±n ellerindeki imkanlarÄ± kullanmalarÄ± Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "TÃ¼rkiye olarak, Ä°ngilizce'de 'spoiler' dedikleri, oyunbozan olanlarÄ±n hiÃ§bir surette saÄŸlanan baÅŸarÄ±yÄ±, atÄ±lan adÄ±mlarÄ±, gÃ¶sterilen Ã§aba ve gayretleri gÃ¶lgelemesine mÃ¼saade etmeyeceÄŸimizi ve diÄŸer garantÃ¶r Ã¼lkelerden de aynÄ± ÅŸeyi beklediÄŸimizi ifade edebilirim." dedi.
Astana'dakinin ardÄ±ndan yapÄ±lacak toplantÄ±larÄ±n teknik heyet bazÄ±nda mÄ± yoksa Ã¼st dÃ¼zey yetkililerce mi yapÄ±lacaÄŸÄ±na iliÅŸkin soruyu yanÄ±tlayan MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "Ã–nÃ¼mÃ¼zde Cenevre'de bir toplantÄ± var. Onun Ã¶ncesinde ve sonrasÄ±nda tekrar uzmanlar dÃ¼zeyinde toplantÄ±lar olabilir. Bu bir sÃ¼reÃ§tir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
TÃ¼rkiye'nin Suriye rejimine yaklaÅŸÄ±mÄ±na iliÅŸkin bir soruya MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, Esed rejimi konusunda pozisyonlarÄ±nÄ±n belli olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "600 bin sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebebiyet vermiÅŸ bir rejimin baÅŸÄ±ndaki kiÅŸinin Suriye'nin geleceÄŸinde yeri olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyiz ve bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ de muhafaza ediyoruz." cevabÄ±nÄ± verdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulsun" talimatÄ± vereceÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin, "Ã–nemli olan bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±
YDS'nin yanÄ±nda en ve mÃ¼hendislik, sosyal ve beÅŸeri bilimler ile saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda, adaylarÄ±n yeterliliÄŸini belirlemeye yÃ¶nelik YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ± geliyor
Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerinden esen rÃ¼zgarÄ±n, Ã¶ÄŸleden sonra etkisini artÄ±rarak, gÃ¼ney Ege'de saatteki hÄ±zÄ± 75 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼leceÄŸi bildirildi.
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