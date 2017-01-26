Ã‡inâ€™de bisikletlere Ã¼st geÃ§it

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡inâ€™in gÃ¼neyinde bulunan Fucien eyaletinde bisikletler iÃ§in 7,6 kilometre uzunluÄŸunda Ã¼st geÃ§it inÅŸa edildi.
China Daily gazetesinin eyaletin ÅžiamÄ±n Kenti Kamu Bisiklet Ä°daresine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, doÄŸa dostu ulaÅŸÄ±mÄ± teÅŸvik etmek iÃ§in yapÄ±lan Ã¼st geÃ§it 6.30-22.30 saatleri arasÄ±nda hizmet verecek.
Haberde, ÅžiamÄ±nâ€™daki aynÄ± anda yÃ¼zlerce bisiklet kullanÄ±cÄ±sÄ±na hizmet vermesi planlanan Ã¼st geÃ§idin 7,6 kilometre uzunluÄŸunda olduÄŸu kaydedildi.
Yerden birkaÃ§ metre yÃ¼kseklikteki bisiklet yolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in 11 giriÅŸin bulunduÄŸu belirtilen haberde, Ã¼st geÃ§idin 2 metro istasyonu ve 11 otobÃ¼s duraÄŸÄ± ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.
KenarlarÄ±nda bisiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in 1,3 metre yÃ¼ksekliÄŸinde demir parmaklÄ±klara sahip Ã¼st geÃ§itte ayrÄ±ca, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin akÅŸam saatlerinde de gÃ¼venle yolculuk etmesini saÄŸlamak Ã¼zere 30 bin lamba yer alÄ±yor.
Haberde gidiÅŸ ve dÃ¶nÃ¼ÅŸ olmak Ã¼zere, Ã§ift ÅŸeritli inÅŸa edilen yolda bisikletler iÃ§in park alanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu ifade edildi.
Â
Â
Yunanistan yÃ¼ksek mahkemesi darbecilerden ikisinin iade talebini reddetti
Rusya'nÄ±n Penza kentindeki bir termik santral patlama nedeniyle Ã§Ã¶ktÃ¼. Olayda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Katar, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±na destek verdi.
Danimarka HÃ¼kÃ¼metinde 1915 olaylarÄ±yla ilgili Ermeni iddialarÄ± konusunda TÃ¼rkiye'yi suÃ§layan metin gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti 100 Suriyeli yetimin Ã¼lkeye giriÅŸini onayladÄ±
NATO Sekreteri Stoltenberg, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± Ã¼zerinde 'waterboarding' iÅŸkence yÃ¶nteminin iÅŸe yarayacaÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi
Myanmar, Ã¼lkede son yÄ±llarda artÄ±ÅŸ gÃ¶steren kaÃ§ak avcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± filleri koruma altÄ±na almak iÃ§in yeni proje baÅŸlattÄ±.
Filistin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maliki, "Ä°srail'in Yahudi yerleÅŸim birimi faaliyetlerinin resmi ÅŸekilde soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in konuyu gelecek hafta UluslararasÄ± Ceza Mahkemesine taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z"
Afganistan'Ä±n kuzeyinde gÃ¼nlerdir etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava, CÃ¼zcan vilayetinin Derzab ilÃ§esinde son iki haftada 27 Ã§ocuÄŸun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep oldu
CHP'li vekiller yabancÄ± sermaye iÃ§in meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± talebinde bulundu
ABD Temsilciler Meclisi Ã¼yesi Gabbard, geÃ§en hafta Suriye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k gizli ziyarette BeÅŸÅŸar Esed ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°srail'in BatÄ± Åžeria'da bulunan Yahudi yerleÅŸim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inÅŸa edilmesi kararÄ±, Avrupa Ã¼lkelerinde tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.
DEAÅž'Ä±n 5 ay Ã¶nce kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ateÅŸe verdiÄŸi Musul'un Kayyara kasabasÄ±ndaki ham petrol kuyularÄ±ndan 11'indeki yangÄ±n sÃ¼rÃ¼yor. Yetkililer, 5 aydÄ±r sÃ¼ren yangÄ±nÄ±n Irakâ€™a milyonlarca dolar kaybettirdiÄŸini, yangÄ±n nedeniyle bÃ¶lgede oluÅŸan yoÄŸun siyah dumanlarÄ±n bÃ¶lge sakinleri ve Ã¶zellikle de Ã§ocuklarÄ± olumsuz etkilediÄŸini ifade ediyor.
Seul, Savunma BakanÄ± Mattis'in ziyaretini ABD'nin GÃ¼ney Kore ile ittifak iliÅŸkisine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak yorumluyor
Rusya'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "ABD, gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmeli" denildi.