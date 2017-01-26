15:07, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ã‡inâ€™de bisikletlere Ã¼st geÃ§it





Ã‡in'de Ã¼st geÃ§it ÅŸeklinde bisiklet yolu inÅŸa edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡inâ€™in gÃ¼neyinde bulunan Fucien eyaletinde bisikletler iÃ§in 7,6 kilometre uzunluÄŸunda Ã¼st geÃ§it inÅŸa edildi. China Daily gazetesinin eyaletin ÅžiamÄ±n Kenti Kamu Bisiklet Ä°daresine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine gÃ¶re, doÄŸa dostu ulaÅŸÄ±mÄ± teÅŸvik etmek iÃ§in yapÄ±lan Ã¼st geÃ§it 6.30-22.30 saatleri arasÄ±nda hizmet verecek. Haberde, ÅžiamÄ±nâ€™daki aynÄ± anda yÃ¼zlerce bisiklet kullanÄ±cÄ±sÄ±na hizmet vermesi planlanan Ã¼st geÃ§idin 7,6 kilometre uzunluÄŸunda olduÄŸu kaydedildi. Yerden birkaÃ§ metre yÃ¼kseklikteki bisiklet yolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler iÃ§in 11 giriÅŸin bulunduÄŸu belirtilen haberde, Ã¼st geÃ§idin 2 metro istasyonu ve 11 otobÃ¼s duraÄŸÄ± ile baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±. KenarlarÄ±nda bisiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in 1,3 metre yÃ¼ksekliÄŸinde demir parmaklÄ±klara sahip Ã¼st geÃ§itte ayrÄ±ca, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin akÅŸam saatlerinde de gÃ¼venle yolculuk etmesini saÄŸlamak Ã¼zere 30 bin lamba yer alÄ±yor. Haberde gidiÅŸ ve dÃ¶nÃ¼ÅŸ olmak Ã¼zere, Ã§ift ÅŸeritli inÅŸa edilen yolda bisikletler iÃ§in park alanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu ifade edildi. Â Â

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