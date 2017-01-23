15:27, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Katar'dan Trump'a 'gÃ¼venli bÃ¶lge' desteÄŸi





Katar, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±na destek verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Katar, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±na destek verdi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.