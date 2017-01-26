Organ nakli bekleyen Ã§ocuklar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±

UluslararasÄ± Organ Nakli AÄŸÄ± Projesi kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen "5. Medya Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±" 15 Ã¼lkeden 30 gazetecinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ã‡alÄ±ÅŸtayda gazetecilere SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Organ Nakli VakfÄ± yetkilileri tarafÄ±ndan, TÃ¼rkiye'deki organ nakillerine iliÅŸkin bilgi verildi.
ToplantÄ±ya katÄ±lan yabancÄ± gazeteciler de kendi Ã¼lkelerinde organ nakli konusundaki bilgileri paylaÅŸtÄ±. Programda ayrÄ±ca, baÅŸarÄ±lÄ± organ nakli ameliyatÄ± geÃ§irmiÅŸ kiÅŸiler de yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
Organ bekleyen 2 Ã§ocuk hastanÄ±n anlattÄ±klarÄ± ise katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± duygulandÄ±rdÄ±.
Kalp yetmezliÄŸi olan ve hayatÄ±nÄ± yapay kalple sÃ¼rdÃ¼ren 9,5 yaÅŸÄ±ndakiÂ Berk YÄ±ldÄ±z,Â yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±larla paylaÅŸtÄ±. 7 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde karaciÄŸerinde bÃ¼yÃ¼me ve dalakta ÅŸiÅŸme tanÄ±sÄ±yla hastanelerle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan birÃ§ok tetkik geÃ§irdiÄŸini anlatan YÄ±ldÄ±z, "Ã–nce Ã‡apa'daki Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesine gittim. Orada pek Ã§ok ÅŸey yaptÄ±lar. Ancak bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmadÄ±. Sonra Dr. Siyami Ersek GÃ¶ÄŸÃ¼s Kalp ve Damar Cerrahisi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine yatÄ±rÄ±ldÄ±m. Burada iki ay kaldÄ±m. ArdÄ±ndan doktorlar bana 'sana yapay kalp takÄ±lmasÄ±nÄ± ister misin?' diye sordular. Ben de onlara 'eve gideceksem olur' dedim. ArdÄ±ndan ameliyat oldum ve yapay kalp taktÄ±lar. 7 aydan bu yana bu yapay kalp ile yaÅŸÄ±yorum." dedi.
Neler hissettiÄŸini ve organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± iÃ§in bir Ã§aÄŸrÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Berk YÄ±ldÄ±z, "Organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± candan cana en bÃ¼yÃ¼k sadakadÄ±r. LÃ¼tfen organlarÄ±nÄ±zÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayÄ±n." ifadelerini kullandÄ±.
Berk'in annesi Arzu YÄ±ldÄ±z da oÄŸlunun 7 yaÅŸÄ±nda kendi kalbiyle yaÅŸamasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmayacaÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, 7 ay Ã¶nce yapay kalp ile yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Berk gibi olanlara yardÄ±m edilmesi gerektiÄŸini belirterek. ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Berk 7 yaÅŸÄ±na kadar sÄ±k sÄ±k enfeksiyon sorunu yaÅŸÄ±yordu. Hastanelere gidip geldikten sonra kendisine kalp yetmezliÄŸi tanÄ±sÄ± konuldu. HiÃ§bir tedavi ÅŸansÄ± tanÄ±nmadÄ±. Direkt nakil listesine eklendi. GeÃ§en haziran ayÄ±nda artÄ±k kendi kalbiyle yaÅŸayamayacaÄŸÄ± kanÄ±sÄ±na varÄ±ldÄ±. Yapay kalp takÄ±ldÄ±, bununla yaÅŸamayÄ± baÅŸardÄ±. Åžimdi kalp nakli bekliyor. DiÄŸer tÃ¼m hasta Ã§ocuklarÄ±n yaÅŸamasÄ±, koÅŸmasÄ± iÃ§in organ baÄŸÄ±ÅŸÄ± neden yapÄ±lmasÄ±n? Toprak olacak bir organ neden baÄŸÄ±ÅŸlanmasÄ±n? Bir baÅŸka canlÄ±yÄ± organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±yla yaÅŸatmak her halde Ã§ok zor olmasa gerek. Biz insanlar Ã¶n yargÄ±larÄ±mÄ±zdan dolayÄ± organ baÄŸÄ±ÅŸÄ±na olumsuz yaklaÅŸÄ±yoruz. Ama bunu aÅŸacaÄŸÄ±z. MÃ¼cadele ediyoruz."
Organ bekleyen Ã§ocuk hastalardanÂ Rabia Nur AydÄ±nÂ ise duygularÄ±nÄ± ifade etmekte zorlandÄ±. Anne Hatice AydÄ±n, Ã§ocuÄŸunun baÅŸÄ±ndan geÃ§enleri katÄ±lÄ±mcÄ±lara anlattÄ±. Rabia Nur'un henÃ¼z 38 gÃ¼nlÃ¼kken karaciÄŸer sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hatice AydÄ±n, "Biz aile olarak organ naklinin ne olduÄŸunun bilincindeyiz. EvladÄ±mÄ±zla bunu yaÅŸÄ±yoruz. Bir anne olarak insanlara mesajÄ±m, toprak olacaÄŸÄ±na can olsun. LÃ¼tfen organlarÄ±nÄ±zÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayÄ±n."Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Yapay kalp ile yaÅŸayan ve organ nakli bekleyen 9,5 yaÅŸÄ±ndaki Berk YÄ±ldÄ±z ile karaciÄŸer baÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleyen 5 yaÅŸÄ±ndaki Rabia Nur AydÄ±n, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gazetecilerle paylaÅŸtÄ±
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