15:32, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Rusya'da patlama





Rusya'nÄ±n Penza kentindeki bir termik santral patlama nedeniyle Ã§Ã¶ktÃ¼. Olayda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Penza kentindeki bir termik santral patlama nedeniyle Ã§Ã¶ktÃ¼. Rus yayÄ±n organÄ± Sputnik, patlama sonucu Ã§atÄ±nÄ±n 600 metrakerelik bir alana yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor. Gaz karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu gerÃ§ekleÅŸen patlamada en az bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

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