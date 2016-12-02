15:37, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Kamuda bin 394 boÅŸ engelli personel kadrosu var





SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, bakanlÄ±k ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nda 12 bin 767 engelli personelin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 31 AralÄ±k 2016 tarihi itibarÄ±yla bin 394 boÅŸ engelli personel kadrosunun bulunduÄŸunu bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, bakanlÄ±k ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nda 12 bin 767Â engelli personelin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 31 AralÄ±k 2016 tarihi itibarÄ±yla bin 394 boÅŸÂ engelli personel kadrosunun bulunduÄŸunu bildirdi. CHP Ä°stanbul Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda boÅŸ bulunan engelli kadrolarÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± soru Ã¶nergelerini TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sundu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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