15:46, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ã‡iÄŸ sÃ¼t satÄ±ÅŸÄ±na yeni dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n tÃ¼keticiye doÄŸrudan arzÄ±na iliÅŸkin tebliÄŸ taslaÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdiklerini belirterek, "Ã‡iÄŸ sÃ¼t, bu kapsamda ancak ari Ã§iftliklerden, iÅŸletmelerden satÄ±labilecek." dedi.

Ã‡elik, BakanlÄ±k toplantÄ± salonunda Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n tÃ¼keticilere doÄŸrudan arzÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±klarÄ± tebliÄŸ taslaÄŸÄ±na yÃ¶nelik basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.Â

YarÄ±m litre sÃ¼tÃ¼n bir kiÅŸinin gÃ¼nlÃ¼k kalsiyum ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70'ini, fosfor ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±nÄ±, iyot ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25'ini, B2 ve B12 vitaminlerinin de yÃ¼zde 77'sini karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã‡elik, sÃ¼t iÃ§meyenlerin ilaÃ§ giderlerinin artacaÄŸÄ±na iÅŸaret etti.

Ã‡elik, TÃ¼rkiye'de yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 20 milyon ton sÃ¼t Ã¼retildiÄŸine dikkati Ã§ekerek, Et ve SÃ¼t Kurumunun (ESK) da piyasada daralma olduÄŸunda regÃ¼lasyon gÃ¶revini yerine getirdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. ESK'nÄ±n sÃ¼t Ã¼reticilerinin yanÄ±nda olduÄŸunu vurgulayan Ã‡elik, sÃ¼t Ã¼retiminin artarak devam etmesi noktasÄ±nda da her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi.

Avrupa Ã¼lkelerinde yÄ±lda kiÅŸi baÅŸÄ±na 80-100 litre sÃ¼t tÃ¼ketildiÄŸine iÅŸaret eden Ã‡elik, TÃ¼rkiye'de bu oranÄ±n 25 litre olduÄŸunu kaydetti.Â Ã‡elik, Okul SÃ¼tÃ¼ ProgramÄ±'nÄ±n da sÃ¼t tÃ¼ketimini artÄ±rmaya yÃ¶nelik bir proje olduÄŸuna deÄŸinerek, gelecek yÄ±llarda da sÃ¶z konusu programÄ± devam ettireceklerini sÃ¶yledi.

TÃœKETÄ°CÄ°YE SATIÅž 24 SAAT Ä°Ã‡Ä°NDE YAPILACAK

Ã‡iÄŸ sÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'de yaygÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã‡elik, bunun saÄŸlÄ±klÄ± ve gÃ¼venli tÃ¼ketilebilmesi iÃ§in Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸa doÄŸrudan arzÄ±na iliÅŸkin tebliÄŸ taslaÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdiklerini sÃ¶yledi.

SÃ¶z konusu tebliÄŸle Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n doÄŸrudan tÃ¼keticiye ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda yeni dÃ¼zenleme Ã¶ngÃ¶rdÃ¼klerine dikkati Ã§eken Ã‡elik, "Ã‡iÄŸ sÃ¼t, bu kapsamda ancak ari Ã§iftliklerden, iÅŸletmelerden satÄ±labilecek. YaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin ton civarÄ±nda, ari iÅŸletmenin Ã¼rettiÄŸi sÃ¼t sÃ¶z konusu. Ancak buralardan Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n satÄ±ÅŸÄ± sÃ¶z konusu olabilecek. Ã‡iÄŸ sÃ¼tÃ¼n son tÃ¼keticiye satÄ±ÅŸÄ±, saÄŸÄ±mdan itibaren 24 saat iÃ§inde yapÄ±labilecek. Ãœretici tarafÄ±ndan, soÄŸutma dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir iÅŸlem uygulanmayacak. Ã‡iÄŸ sÃ¼t tÃ¼keticiye tek kullanÄ±mlÄ±k malzemeden yapÄ±lmÄ±ÅŸ ambalaj iÃ§inde veya tÃ¼ketici tarafÄ±ndan verilen kaba konarak arz edilebilecek." ifadesini kullandÄ±.

Ã‡Ä°Äž SÃœTÃœN DOÄžRUDAN ARZINDA ÃœRETÄ°CÄ° KAYIT TUTACAK

Ã‡iÄŸ sÃ¼tÃ¼n doÄŸrudan arzÄ±nda Ã¼reticisi tarafÄ±ndan sadece doÄŸrudan tÃ¼keticilere veya yerel perakendeciye satÄ±labileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡elik, yerel perakendecinin sÃ¼tÃ¼ sadece tÃ¼keticiye satmak Ã¼zere Ã¼reticiden alabileceÄŸini bildirdi.Â

Ã‡elik, yapÄ±lan dÃ¼zenleme ile Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n son tÃ¼keticiye arzÄ± hususunda mesafe konusunun da dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, otomatik satÄ±ÅŸ makinesi sahibi sÃ¼t Ã¼reticilerinin sÃ¼tÃ¼ tÃ¼keticiye satmak istediÄŸinde katedecekleri mesafenin 200 kilometre yarÄ±Ã§apÄ±n Ã¶tesini geÃ§emeyeceÄŸini vurguladÄ±. Ã‡elik, sÃ¼tÃ¼n, Ã¼retim yerinden tek kullanÄ±mlÄ±k bir ambalaj iÃ§erisine konulduktan sonra 500 kilometre yarÄ±Ã§apÄ±nda piyasaya arz edilebileceÄŸini kaydetti.

SÃ¶z konusu dÃ¼zenleme ile Ã¼reticinin sattÄ±ÄŸÄ± sÃ¼tÃ¼n gÃ¼nlÃ¼k kaydÄ±nÄ± tutma konusunda sorumlu kÄ±lÄ±nacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Ã‡elik, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ã‡iftÃ§i, gÃ¼nlÃ¼k sattÄ±ÄŸÄ± sÃ¼t miktarÄ±, yedirdiÄŸi yemin niteliÄŸi ve kÃ¶keni, hayvanlarda tedavi uygulanÄ±yorsa kullandÄ±ÄŸÄ± ilaÃ§ ve hastalÄ±ÄŸÄ±, sÃ¼tÃ¼ perakendeciye sattÄ±ysa sattÄ±ÄŸÄ± perakendecinin iÅŸletme bilgilerinin kaydÄ±nÄ± tutmak ve bu kayÄ±tlarÄ± 12 ay boyunca muhafaza etmek durumunda. Ambalaj konusunda da son derece Ã¶nemli deÄŸiÅŸiklikler ve dÃ¼zenlemeler getiriliyor. Ambalajda, Ã¼rÃ¼nÃ¼n adÄ±, yani hangi hayvanÄ±n sÃ¼tÃ¼ olduÄŸu, Ã¼reticinin adÄ±, soyadÄ± ve ticari unvanÄ±, adresi ve hayvancÄ±lÄ±k iÅŸletme numarasÄ±, saÄŸÄ±m tarihi ve saati, son tÃ¼ketim tarihi ile 'Kullanmadan Ã¶nce kaynatÄ±nÄ±z' ve '0-4 santigrat derecede buzdolabÄ±nda muhafaza ediniz' uyarÄ±larÄ± yer alacak. AyrÄ±ca yapÄ±lan bu dÃ¼zenleme ile Ã§iÄŸ sÃ¼t satÄ±ÅŸÄ±nda aracÄ± sayÄ±sÄ± azalacak ve Ã§iÄŸ sÃ¼t daha uygun fiyatlarla tÃ¼keticiye sunulmuÅŸ olacak. Nihai amacÄ±mÄ±z tÃ¼keticinin saÄŸlÄ±klÄ± Ã§iÄŸ sÃ¼te daha kolay ve ucuz olarak ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r."

Ã‡elik, saÄŸÄ±m hijyeni ve muhafaza ÅŸartlarÄ±na uyulmadan tÃ¼keticiye satÄ±lan sÃ¼tÃ¼n saÄŸlÄ±ksÄ±z olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, Ã§ok yaygÄ±n bir ÅŸekilde bazÄ± Ã§evrelerin Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n tÃ¼ketilmesi, evde yoÄŸurt yapÄ±lmasÄ± ÅŸeklinde tavsiyelerde bulunduÄŸunu ancak Ã§iÄŸ sÃ¼t tÃ¼ketiminin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸinin belirlenmesinin Ã¶nem arz ettiÄŸini ve tebliÄŸi bu sebeple hazÄ±rladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

SaÄŸlÄ±ksÄ±z Ã§iÄŸ sÃ¼tÃ¼n brusella, tÃ¼berkÃ¼loz gibi hayvan hastalÄ±klarÄ±nÄ±n insanlara geÃ§iÅŸi iÃ§in risk taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡elik, "Evet Ã§iÄŸ sÃ¼t tÃ¼ketelim ama hangi Ã§iÄŸ sÃ¼t, nasÄ±l Ã§iÄŸ sÃ¼t konusunun cevabÄ± olsun diye bu tebliÄŸ ÅŸu anda BaÅŸbakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderilmiÅŸ bulunuyor." dedi.Â

Ã‡elik, mikrobiyolojik aÃ§Ä±dan toplam bakteri sayÄ±sÄ±nÄ±n 1 mililitre sÃ¼tte 100 binin altÄ±nda, somatik hÃ¼crenin de 400 binin altÄ±nda olan sÃ¼tÃ¼n saÄŸlÄ±klÄ± sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, kim tarafÄ±ndan satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Ã¼reticisinin belli olmayan, kaydÄ± tutulmayan sÃ¼tlerden uzak durmak gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

TebliÄŸin yayÄ±mÄ±ndan itibaren 6 aylÄ±k bir uyum sÃ¼reci olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã‡elik, ari iÅŸletmelerin bu uygulamaya hemen baÅŸlayabileceÄŸini bildirdi.Â

Ã‡elik, TÃ¼rkiye'deki ari iÅŸletmelerden 1 milyon 300 bin ton sÃ¼t elde edildiÄŸini, tebliÄŸin ari iÅŸletme sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ± da teÅŸvik edeceÄŸini belirtti.

DÃ¼zenleme ile denetimin Ã§ok daha kolay olacaÄŸÄ±nÄ±, keyfi uygulamalarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilecek bir sistemin hayata geÃ§irileceÄŸini dile getiren Ã‡elik, cezai iÅŸlemlerin de VeteriÌ‡ner HiÌ‡zmetleriÌ‡, BiÌ‡tkiÌ‡ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, GÄ±da Ve Yem Kanunu'na tabi olacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â