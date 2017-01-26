16:13, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Yunan mahkemesi darbecilerin iadesini reddetti





Yunanistan yÃ¼ksek mahkemesi darbecilerden ikisinin iade talebini reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesi, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askerin TÃ¼rkiye'ye iade edilmemeleri yÃ¶nÃ¼nde karar verdi. FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'ne Ã¼ye olduklarÄ± ve 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde aktif rol oynadÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle TÃ¼rkiye'ye iadeleri istenen askerler, Yunan polisi eÅŸliÄŸinde birbirlerine kelepÃ§eli olarak mahkemeye getirildi. YÃ¼ksek mahkeme hakimleri, FETÃ– mensubu askerleri gruplar halinde salona Ã§aÄŸÄ±rarak haklarÄ±ndaki kararlarÄ± yÃ¼zlerine okudu. Mahkeme, darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an askerler iÃ§in TÃ¼rkiye'nin iade talebinin reddedildiÄŸini bildirdi. Â

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