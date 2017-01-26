Muradiye belediye baÅŸkanÄ± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Van'da terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda DBP'li Muradiye Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali TunÃ§'un da bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Muradiye ilÃ§esinde "PKK/KCK iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k faaliyetlerinde bulunduklarÄ±" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 15 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden, aralarÄ±nda Muradiye Belediye BaÅŸkanÄ± TunÃ§'un da bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±.
ÅžÃ¼phelilerden 7'si adli kontrol ÅŸartÄ±yla, biri de tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallede Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
Semih Terzi'nin eÅŸi Nazire Terzi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n ihalesini Daelim, Limak, SK, YapÄ± Merkezi konsorsiyumu kazandÄ±
AralarÄ±nda Muradiye Belediye BaÅŸkanÄ± TunÃ§'un da bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
Neurofeedback tedavisinin Ã¶zellikle 5 yaÅŸ altÄ± Ã§ocuklarda etkin olmadÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Ã‡iÄŸ sÃ¼tÃ¼n tÃ¼keticiye doÄŸrudan arzÄ±na iliÅŸkin tebliÄŸ taslaÄŸÄ± BaÅŸbakanlÄ±k'a gÃ¶nderildi
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, bakanlÄ±k ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarÄ±nda 12 bin 767 engelli personelin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 31 AralÄ±k 2016 tarihi itibarÄ±yla bin 394 boÅŸ engelli personel kadrosunun bulunduÄŸunu bildirdi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lgeler oluÅŸturulsun" talimatÄ± vereceÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin, "Ã–nemli olan bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne ÅŸekilde olacaÄŸÄ±" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±
YDS'nin yanÄ±nda en ve mÃ¼hendislik, sosyal ve beÅŸeri bilimler ile saÄŸlÄ±k alanlarÄ±nda, adaylarÄ±n yeterliliÄŸini belirlemeye yÃ¶nelik YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ± geliyor
Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoÄŸu yÃ¶nlerinden esen rÃ¼zgarÄ±n, Ã¶ÄŸleden sonra etkisini artÄ±rarak, gÃ¼ney Ege'de saatteki hÄ±zÄ± 75 kilometreyi bulan fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼leceÄŸi bildirildi.
Ã–ÄŸrencilerin gÃ¼venli ortamda Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmelerini saÄŸlamak iÃ§in,eÄŸitim kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine yarÄ± yÄ±l tatilinde terÃ¶r, asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu konularÄ±nda eÄŸitim verilecek
GÄ±da etiketlerindeki bilgilendirmenin doÄŸru, aÃ§Ä±k ve tÃ¼ketici iÃ§in kolay anlaÅŸÄ±lÄ±r olmasÄ± saÄŸlanacak; Ã¼rÃ¼n iÃ§eriÄŸinde varsa glutene dikkat Ã§ekilecek
CHP hem elektronik sistem ile hem de pusula gÃ¶ndererek, mÃ¼kerrer oy kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 5 AK Parti'li milletvekili hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunacak
NiÄŸde'nin UlukÄ±ÅŸla ilÃ§esinde DEAÅž Ã¼yesi olduÄŸu iddiasÄ±yla aranan kadÄ±n, yolcu otobÃ¼sÃ¼nde yakalandÄ±
Kartal'da devlet hastanesine silahlÄ± bir kiÅŸi "Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lmaz" diye baÄŸÄ±rarak saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi
Uludere Belediye BaÅŸkanÄ± ve EÅŸbaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±