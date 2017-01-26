16:23, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Muradiye belediye baÅŸkanÄ± tutuklandÄ±





AralarÄ±nda Muradiye Belediye BaÅŸkanÄ± TunÃ§'un da bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'da terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda DBP'li Muradiye Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali TunÃ§'un da bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±. Van Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Muradiye ilÃ§esinde "PKK/KCK iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k faaliyetlerinde bulunduklarÄ±" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 15 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden, aralarÄ±nda Muradiye Belediye BaÅŸkanÄ± TunÃ§'un da bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan tutuklandÄ±. ÅžÃ¼phelilerden 7'si adli kontrol ÅŸartÄ±yla, biri de tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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