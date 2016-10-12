16:32, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ihalesi sonuÃ§landÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n ihalesini Daelim, Limak, SK, YapÄ± Merkezi konsorsiyumu kazandÄ±.

Ortak giriÅŸim grubu kÃ¶prÃ¼ ve otoyol iÃ§in toplam 16 yÄ±l 2 ay 12 gÃ¼n sÃ¼re teklif etti. En kÄ±sa sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resini teklif eden grup ihaleyi kazanmÄ±ÅŸ oldu.

KÄ°MLER TEKLÄ°F VERDÄ°?

Ä°haleye 4 ortak giriÅŸim gurubu teklif vermiÅŸti. Teklif veren firmalarÄ±n isimleri ÅŸÃ¶yle:

1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - YapÄ± Merkezi OGGÂ

2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG

3- Cengiz - Kolin - CRBC (Ã‡in) OGGÂ

4- IC Ä°Ã§taÅŸ - Astaldi (Ä°talyan) OGG

24 FÄ°RMA ÅžARTNAME ALMIÅžTI

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ iÃ§in 4'Ã¼ Japon, 3'Ã¼ Ã‡inli, 2'si Koreli, 1'i Ä°talyan olmak Ã¼zere 24 firmanÄ±n ihale dosyasÄ± satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

AYAK AÃ‡IKLIÄžI EN BÃœYÃœK KÃ–PRÃœ

1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ dahil Malkara-Ã‡anakkale Kesimi Otoyolu, baÄŸlantÄ± yollarÄ± da dahil yaklaÅŸÄ±k 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta aÃ§Ä±klÄ±kla dÃ¼nyanÄ±n en uzun asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olacak.Â

18 Mart 2017'de kÃ¶prÃ¼nÃ¼n temelinin atÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. KÃ¶prÃ¼nÃ¼n Cumhuriyet'in 100. yÄ±lÄ±nda hizmete sunulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

YAP-Ä°ÅžLET-DEVRET MODELÄ°

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce KÄ±nalÄ±-TekirdaÄŸ-Ã‡anakkale-SavaÅŸtepe Otoyolu Projesi Malkara-Ã‡anakkale (1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼ dahil) kesimi, yap-iÅŸlet-devret modeli kapsamÄ±nda ihale ediliyor.

SÃ¶z konusu kesimin, belirtilen usul ve esaslar Ã§erÃ§evesinde finansmanÄ±, projelendirilmesi, yapÄ±mÄ±, iÅŸletilmesi, iÅŸletme sÃ¼resi boyunca her tÃ¼rlÃ¼ bakÄ±mÄ±, onarÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilecek, sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi sonunda ise otoyolun her tÃ¼rlÃ¼ borÃ§ ve taahhÃ¼tlerden arÄ±nmÄ±ÅŸ ÅŸekilde, bakÄ±mlÄ±, Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, kullanÄ±labilir durumda ve bedelsiz olarak KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne devredilecek.