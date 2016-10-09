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17:00, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
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16:45, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Nusaybin'de terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§ok sayÄ±da silah ele geÃ§irildi
Nusaybin'de terÃ¶rle mÃ¼cadele Ã§ok sayÄ±da silah ele geÃ§irildi
ArÅŸiv

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallede Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mahallede Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat bulundu.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Abdulkadir PaÅŸa, FÄ±rat, Dicle, YeniÅŸehir, Zeynel Abidin ve KÄ±ÅŸla mahallelerinde PKK'lÄ±larca yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n imhasÄ± ile saldÄ±rÄ±larda tahrip olan binalarÄ±n yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.

FÄ±rat Mahallesi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarda 3 havan, roketatar, 5 uzun namlulu silah, 6 bomba atar ile Ã§ok sayÄ±da mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

Nusaybin ilÃ§esinde huzur ve gÃ¼venliÄŸin tesis edilmesi amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Atmaca-7 Operasyonu'nun ardÄ±ndan 14 Mart'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariÃ§ kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Mardin PKK
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