16:41, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Darbeci Semih Terzi'nin eÅŸi hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Astsubay Ã–mer Halisdemir tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len darbeci TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin eÅŸi Nazire Terzi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Nazire Terzi, onun gittiÄŸi noterde tehdit ettiÄŸi belirtilen noter katibi mÃ¼ÅŸteki Kerem SaÄŸlÄ±klÄ± ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Nazire Terzi, kimlik tespitinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ±nda, 13 Temmuz'da kendisine eÅŸi Semih Terzi'nin telefonundan "(Zekai AksakallÄ±'nÄ±n eÅŸi) Nursel HanÄ±m'Ä± ara, annemin hasta olduÄŸunu sÃ¶yle ve Ankara'ya gelmemi iste. MesajÄ± hemen sil." yazÄ±lÄ± mesaj geldiÄŸini anlattÄ±.

EÅŸinin Ankara'ya gelmek iÃ§in kendisini aracÄ± kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸinden tereddÃ¼t ettiÄŸini sÃ¶yleyen Terzi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Yine de Nursel AksakallÄ±'yÄ± aradÄ±m, kayÄ±nvalidesinin saÄŸlÄ±k durumunu sordum. 'Benim kayÄ±nvalidemin de ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± var.' dedim. ÃœzÃ¼lÃ¼nce ÅŸekerinin yÃ¼kseldiÄŸini sÃ¶yledim ama Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesiyle ilgili bir ifade kullanmadÄ±m. Ä°zin mevzusunu konuÅŸmadÄ±k. Daha sonra mesajÄ± onun atÄ±p atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak iÃ§in hemen eÅŸimi aradÄ±m. Ona mesajdan hiÃ§ bahsetmedim. 'Nursel HanÄ±m'Ä± aradÄ±m, annemin hasta olduÄŸunu sÃ¶yledim.' dedim. O da bana 'Neden aradÄ±n Nursel HanÄ±m'Ä±? Annem hasta mÄ± ki?' diye sordu.

Bunun Ã¼zerine mesajÄ± onun yazmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anladÄ±m. Bir ÅŸekilde biri onun adÄ±na yazmÄ±ÅŸ ancak bunu konuÅŸmadÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ 24 Temmuz'da Ankara'ya gelecekti, o zaman konuÅŸuruz diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m."

Nazire Terzi, "Semih Terzi'nin o gÃ¼n Ankara'ya geldiÄŸini bile bilmediÄŸini" iddia ederek, "Kendisiyle hiÃ§bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmem yok. Sadece 00.30'da nasÄ±l olduÄŸunu merak ettiÄŸim iÃ§in 'NasÄ±lsÄ±n?' diye mesaj attÄ±m. O da bana 'Ã‡ocuklarla birlikte karÅŸÄ± komÅŸuda kalÄ±n.' dedi. Ã‡ocuklarla oraya gittim ve endiÅŸelenmesinler diye televizyonu aÃ§madÄ±m. KÄ±z kardeÅŸim mesaj atarak beni bilgilendirdi." diye konuÅŸtu.

Terzi, eÅŸinin Ã¶lÃ¼m belgesinde Ã¶lÃ¼m saatinin 15 Temmuz 2016, saat 23.30 olarak gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak eÅŸinin 16 Temmuz'da kendisine mesaj attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶lÃ¼m tarihi ve saatinin ise televizyonlarda 02.30 olarak belirtildiÄŸini anlattÄ±.

"NasÄ±l 15 Temmuz'da Ã¶lÃ¼r, 16 Temmuz'da bana mesaj atar?" diye sorarak, Ã¶lÃ¼m belgesinin sahteliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Terzi, ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

"23 Temmuz 2016'da doktor arkadaÅŸlarla daha rahat gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in doktor Ã¶nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ de giyerek GATA acile gittim. Raporu tanzim eden doktoru sordum. GATA'da tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler. AsÄ±l amacÄ±m hem o doktorla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p hem de Ã¶lÃ¼m saatini Ã¶ÄŸrenmekti. Sorumlu doktor odasÄ±na gittim, Onkoloji Hastanesinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirttim, burada Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ sÃ¶yledim ama bakanlÄ±ktan geldiÄŸimi, burada gÃ¶revlendirildiÄŸimi falan sÃ¶ylemedim. 'Bu hassas gÃ¼nlerde burada bulunmanÄ±z uygun deÄŸil.' denilince, teÅŸekkÃ¼r ederek, oradan ayrÄ±ldÄ±m."

Daha sonra asistan doktorun yanÄ±na gittiÄŸini, doktorla bilgisayarÄ±n baÅŸÄ±na oturduklarÄ±nÄ±, "GATA'da kullanÄ±lan sistemi tanÄ±mak iÃ§in" konuÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Terzi, Mahkeme BaÅŸkanÄ± Zikrullah Ã–zbaÄŸ'Ä±n, "Sistemi Ã¶ÄŸrenip ne yapacaktÄ±n?" sorusu Ã¼zerine, "Muhabbet ilerleyince asistan doktordan eÅŸimin Ã¶lÃ¼m saatini Ã¶ÄŸrenecektim. BaÅŸka bir kastÄ±m yoktu." dedi.

Eve dÃ¶ndÃ¼kten sonra GATA'nÄ±n santralini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¶lÃ¼m raporunu tanzim eden doktoru Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Terzi ancak santralden, "BÃ¶yle bir doktor yok." cevabÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ ve "GATA ve raporu hazÄ±rlayanlar hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸunu" bildirdi.

Nazire Terzi, kocasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan, 3 AÄŸustos 2016'da veraset ilamÄ± iÃ§in notere gittiÄŸini, veraset ilamÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bankaya giderek Semih Terzi'nin 50 bin lira kredi borcu ile kocasÄ± adÄ±na kayÄ±tlÄ± olan, ikisini Semih Terzi'nin, birini emir astsubayÄ±nÄ±n, birini de kendisinin kullandÄ±ÄŸÄ± cep telefonu faturalarÄ±nÄ± Ã¶dediÄŸini anlattÄ±.

Genel vekaletname Ã§Ä±karmak iÃ§in 11 AÄŸustos'ta notere tekrar gittiÄŸini sÃ¶yleyen Terzi, noter katibi mÃ¼ÅŸteki SaÄŸlÄ±klÄ±'nÄ±n bu sÄ±rada kendisine saldÄ±rgan tavÄ±rlar sergilediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Terzi, "Noter gÃ¶revlisi, 'Semih Terzi'nin eÅŸi misiniz? Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ± zor zapt ediyorum. LÃ¼tfen burayÄ± terk edin.' dedi. Ben de 'Ä°nÅŸallah olaylar dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi deÄŸildir ve bu tavrÄ±nÄ±zdan dolayÄ± benden Ã¶zÃ¼r dilersiniz.' dedim." ifadelerini kullandÄ±.

"CÃ–MERT BÄ°RÄ°YÄ°M"

SaÄŸlÄ±klÄ±'nÄ±n hakarette bulunarak kendisini kovduÄŸunu ileri sÃ¼ren Terzi, FETÃ– mensuplarÄ±na para transfer ettiÄŸi iddiasÄ±na iliÅŸkin de tavsiye Ã¼zerine kÄ±zÄ±nÄ± belirtilen okula yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Terzi, "Ä°ddianamede okulun ortaklarÄ±na para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m sÃ¶yleniyor. HiÃ§bir velinin okulun ortaklarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Benim baÅŸka yerlere de transferim var. Ben cÃ¶mert biriyim. Param varsa ihtiyacÄ± olana veririm." diye konuÅŸtu.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n, "SÃ¶zde Yurtta Sulh Konseyi isimli yapÄ±lanmadan haberiniz var mÄ±ydÄ±?" sorusuna Terzi, "HayÄ±r" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Nazire Terzi, "EÅŸinizin sÃ¶zde sÄ±kÄ±yÃ¶netim talimatÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenmiÅŸ. Bundan haberiniz var mÄ±ydÄ±?" sorusunu ise "Bundan haberim olmasÄ± imkansÄ±z." diye cevapladÄ±.