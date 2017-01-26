16:56, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Erzincan'da 70 kaÃ§ak yakalandÄ±





Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurda giren 70 yabancÄ± uyruklu kiÅŸi yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Erzincan'Ä±n Refahiye ilÃ§esinde Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Erzincan-Refahiye karayolunun ilÃ§e giriÅŸinde yaptÄ±klarÄ± kontrolde durumundan ÅŸÃ¼phelendikleri otobÃ¼sÃ¼ durdurdu. Ä°ncelemede otobÃ¼ste bulunan Afganistan, BangladeÅŸ, Suriye ve Pakistan uyruklulardan oluÅŸan, bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu ve bir kadÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 70 kiÅŸinin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurda girdiÄŸi belirlendi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ± uyruklular, Erzincan MengÃ¼cek Gazi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irildi. Bu kiÅŸilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere Erzurum'un AÅŸkale ilÃ§esindeki Geri GÃ¶nderme Merkezi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecekleri belirtildi.

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