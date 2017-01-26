Fransa'da 3 bakana inceleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da 3 bakanÄ±n devlet bÃ¼tÃ§esini denetimsiz kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
FransÄ±z Le Canard Enchaine gazetesi, dÃ¶nemin Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± mevcut BaÅŸbakan Bernard Cazeneuve, Ã‡evre BakanÄ± Segelone Royal ve Savunma BakanÄ± Jean-Yves Le Drian'Ä±n devlet bÃ¼tÃ§esini denetimsiz kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.
Gazete, kayÄ±tlÄ± bir mali mÃ¼ÅŸavir olmadan toplamda 300 milyon avroluk bir bÃ¼tÃ§enin 3 bakan tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, SayÄ±ÅŸtay'Ä±n konuyu 20 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini iddia etti.
SÃ¶z konusu iddialarÄ±n, bakanlarÄ±n 2013-2015 dÃ¶nemindeki bÃ¼tÃ§e harcamalarÄ±nÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Daha Ã¶nce de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§i Partinin adayÄ± FranÃ§ois Fillon'un eÅŸi Penelope Fillon'un "milletvekili danÄ±ÅŸmanÄ± sÄ±fatÄ±yla maaÅŸ almasÄ±" konusunda baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor.
Ãœlkede skandal haberlerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla Mediapart haber sitesi, 52 milletvekilinin eÅŸine, 28 milletvekilinin kÄ±zÄ±na, 32 milletvekilinin ise oÄŸluna danÄ±ÅŸman sÄ±fatÄ± ile mecliste iÅŸ verdiÄŸini yazmÄ±ÅŸtÄ±.
Haber sitesi, 2014 yÄ±lÄ± verilerine gÃ¶re 577 milletvekilinden 115'inin yakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±, danÄ±ÅŸman sÄ±fatÄ±yla tam gÃ¼n, yarÄ±m gÃ¼n veya sÃ¶zleÅŸmeli olarak iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, milletvekillerinin danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sini eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aralarÄ±nda kuzenlerin de bulunduÄŸu yakÄ±n akrabalarÄ±n oluÅŸturduÄŸuna dikkati Ã§ekmiÅŸti.
Yine Le Canard Enchaine gazetesi, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Penelope Fillon'un, eÅŸi FranÃ§ois Fillon'a 1998'den itibaren "danÄ±ÅŸmanlÄ±k" yaparak haksÄ±z yere 8 yÄ±lda 500 bin avroya yakÄ±n maaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ulusal Mali SuÃ§lar SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bu haberin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FranÃ§ois Fillon'un eÅŸi Penelope Fillon'un "milletvekili danÄ±ÅŸmanÄ± sÄ±fatÄ±yla maaÅŸ almasÄ±" konusunda da Ã¶n soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–n soruÅŸturmanÄ±n, "Kamu kaynaklarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ±, kurumsal varlÄ±klarÄ±n suistimali ve suÃ§un gizlenmesi" iddialarÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.
Fillon, Bordeaux ÅŸehrini ziyareti sÄ±rasÄ±nda konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ben sadece, hakaret ve kadÄ±n dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§eren habere karÅŸÄ± dehÅŸete dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ sÃ¶ylemek istiyorum." demiÅŸti.
Kendisinin milletvekili olmasÄ±nÄ±n eÅŸinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na engel oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Fillon, "Bir siyasetÃ§i, bir kadÄ±nÄ±n sadece evinde reÃ§el yapabileceÄŸini sÃ¶ylese bÃ¼tÃ¼n feminist kadÄ±nlar feryat eder. SÃ¶yleyeceklerim bunlar." demekle yetinmiÅŸti.
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Betsa, â€œBaskÄ± makinesi fiilen hiÃ§ durmuyor. Rusya Federasyonu, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin olmadÄ±ÄŸÄ± yer haline gelmesi iÃ§in her ÅŸeyi yapÄ±yor" dedi
UUÄ°'nda geÃ§en yÄ±l 186 gÃ¼n gÃ¶rev yapan astronotlarÄ± taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Londra Bilim MÃ¼zesi'nde ziyaretÃ§ilerle buluÅŸacak
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, Ä°srail'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸasÄ± planÄ±na iliÅŸkin, AB'nin yerleÅŸimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ettiÄŸini ve bu konuda uluslararasÄ± toplumun birleÅŸmiÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi
Bulgaristan'da istifa eden BaÅŸbakan Boyko Borisov hÃ¼kÃ¼meti iÃ§in parlamentoda dÃ¼zenlenen veda oturumunda Ã¼lkedeki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nedeni Ã§evre bakanÄ±na soruldu
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Ã§ok kritik bir aÅŸamadayÄ±z ve gerÃ§ekten sonuÃ§ alÄ±nabilecek bir noktadayÄ±z. Bu kadar emeÄŸi heba etmememiz gerekir" dedi
Ä°ngiltere Maliye BakanÄ± Hammond, "AvrupalÄ± ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n Ä°ngiltereâ€™yi azarlamak istediÄŸi dÃ¶nemin artÄ±k geride kaldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum" dedi
Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± parlamentoya sunuldu
Fransa meclisi ve senatosu, KaradaÄŸ'Ä±n NATO'nun 29'uncu Ã¼ye Ã¼lkesi olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren protokol metnini imzaladÄ±
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Fransa'da Canard Enchaine gazetesi, 3 bakanÄ±n devlet bÃ¼tÃ§esini denetim dÄ±ÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
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