17:10, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±nda zorla getirme kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n, Twitter Ã¼zerinden bir kiÅŸiye hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla 2 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± talebiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r katÄ±lmazken, mÃ¼ÅŸteki Ä°smail Loyan ile avukatÄ± hazÄ±r bulundu.

DuruÅŸmada, sÃ¶z verilen ÅŸikayetÃ§i Loyan, "ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Herkesin gÃ¶rebileceÄŸi ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na yorum yazdÄ±m. Bunun Ã¼zerine kendisi bana Ã¶zel olarak mesaj gÃ¶ndermiÅŸtir. Bu mesajda bana hakaret etmiÅŸtir. Beni Ã¶nce listesine ekleyip bu mesajÄ± gÃ¶ndermiÅŸ, daha sonra beni engellemiÅŸtir."Â dedi.

Loyan'Ä±n avukatÄ± Mehmet Ã‡etintÃ¼rk de mÃ¼vekkilinin hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ÅžikayetÃ§iyiz. Davaya katÄ±lma talebimiz vardÄ±r. SanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Mahkeme hakimi, sanÄ±k Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'e gÃ¶nderilen Ã§aÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n tebliÄŸ edildiÄŸini tutanaÄŸa geÃ§irdi.

MÃ¼ÅŸteki Ä°smail Loyan'Ä±n davaya katÄ±lma talebini kabul eden hakim, usulÃ¼ne uygun Ã§aÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ± tebliÄŸine raÄŸmen duruÅŸmaya katÄ±lmayÄ±p, geÃ§erli bir mazeret de bildirmeyenÂ sanÄ±kÂ Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±nda, zorla getirme kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verdi.

DuruÅŸma, eksikliklerin giderilmesi amacÄ±yla ertelendi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede,Â Psikolojik DanÄ±ÅŸman Ä°smail Loyan'Ä±n kendisine yÃ¶nelik Twitter Ã¼zerinden hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

MÃ¼ÅŸteki Loyan'Ä±n 24 KasÄ±m 2015 tarihinde sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'da Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r adlÄ± kullanÄ±cÄ±nÄ±n AtatÃ¼rk'le ilgili bir paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rmesi Ã¼zerine yorum yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, bunun Ã¼zerine ÅŸÃ¼pheli ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n de mÃ¼ÅŸtekiye hitaben onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide edebilecek ÅŸekilde ileti gÃ¶ndererek hakaret suÃ§unu iÅŸlediÄŸi belirtildi.

Ä°ddianamede, ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n sÃ¶z konusu suÃ§la ilgili ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in tÃ¼m adreslerinden arandÄ±ÄŸÄ± ancak bulunamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ifadesinin alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Sesli, yazÄ±lÄ± veya gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ bir ileti ile hakaret" suÃ§undan 3 aydan 2 yÄ±l 4 aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.Â