DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Darbe giriÅŸimi sonrasÄ± hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n, Twitter Ã¼zerinden bir kiÅŸiye hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla 2 yÄ±l 4 aya kadar hapis cezasÄ± talebiyle yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Anadolu 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya, Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r katÄ±lmazken, mÃ¼ÅŸteki Ä°smail Loyan ile avukatÄ± hazÄ±r bulundu.
DuruÅŸmada, sÃ¶z verilen ÅŸikayetÃ§i Loyan, "ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Herkesin gÃ¶rebileceÄŸi ÅŸekilde paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n altÄ±na yorum yazdÄ±m. Bunun Ã¼zerine kendisi bana Ã¶zel olarak mesaj gÃ¶ndermiÅŸtir. Bu mesajda bana hakaret etmiÅŸtir. Beni Ã¶nce listesine ekleyip bu mesajÄ± gÃ¶ndermiÅŸ, daha sonra beni engellemiÅŸtir."Â dedi.
Loyan'Ä±n avukatÄ± Mehmet Ã‡etintÃ¼rk de mÃ¼vekkilinin hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ÅžikayetÃ§iyiz. Davaya katÄ±lma talebimiz vardÄ±r. SanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.
Mahkeme hakimi, sanÄ±k Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'e gÃ¶nderilen Ã§aÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±n tebliÄŸ edildiÄŸini tutanaÄŸa geÃ§irdi.
MÃ¼ÅŸteki Ä°smail Loyan'Ä±n davaya katÄ±lma talebini kabul eden hakim, usulÃ¼ne uygun Ã§aÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ± tebliÄŸine raÄŸmen duruÅŸmaya katÄ±lmayÄ±p, geÃ§erli bir mazeret de bildirmeyenÂ sanÄ±kÂ Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±nda, zorla getirme kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verdi.
DuruÅŸma, eksikliklerin giderilmesi amacÄ±yla ertelendi.
Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede,Â Psikolojik DanÄ±ÅŸman Ä°smail Loyan'Ä±n kendisine yÃ¶nelik Twitter Ã¼zerinden hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.
MÃ¼ÅŸteki Loyan'Ä±n 24 KasÄ±m 2015 tarihinde sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'da Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r adlÄ± kullanÄ±cÄ±nÄ±n AtatÃ¼rk'le ilgili bir paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rmesi Ã¼zerine yorum yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, bunun Ã¼zerine ÅŸÃ¼pheli ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n de mÃ¼ÅŸtekiye hitaben onur, ÅŸeref ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± rencide edebilecek ÅŸekilde ileti gÃ¶ndererek hakaret suÃ§unu iÅŸlediÄŸi belirtildi.
Ä°ddianamede, ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n sÃ¶z konusu suÃ§la ilgili ifadesinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in tÃ¼m adreslerinden arandÄ±ÄŸÄ± ancak bulunamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ifadesinin alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Sesli, yazÄ±lÄ± veya gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ bir ileti ile hakaret" suÃ§undan 3 aydan 2 yÄ±l 4 aya kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.Â
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MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli "YanlÄ±ÅŸÄ± bilerek iÅŸlemek, sonra yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n faturasÄ±ndan korkup gerÃ§eÄŸi saklamak bir telaÅŸÄ±n tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. YanlÄ±ÅŸ yapmÄ±yoruz ki telaÅŸa kapÄ±lalÄ±m. Biz millet iÃ§in, devlet iÃ§in,TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in evet diyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ "EÅŸit ÅŸartlarda herkesin kampanya yapmasÄ± noktasÄ±nda garanti veririz. NasÄ±l 'evet' demek meÅŸruysa 'hayÄ±r' demek de meÅŸrudur. HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yapanlarla ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama sÃ¶z konusu olmaz, olamaz" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesinin, Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'ye iade etmeme kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi, kararÄ±n, ikili iliÅŸkiler Ã¼zerindeki etkilerinin deÄŸerlendirmeye tabi tutulacaÄŸÄ± bildirildi
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