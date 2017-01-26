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20:48, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
Avrupa
17:22, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

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Neonazi davasÄ± 2018'e uzayacak
Neonazi davasÄ± 2018'e uzayacak

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, 2018 yÄ±lÄ±na kadar uzayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da 2000-2007 yÄ±llarÄ±nda 8'i TÃ¼rk 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§lanan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± (NSU) Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, 2018 yÄ±lÄ±na kadar uzayacak.

Almanyaâ€™nÄ±n en uzun yargÄ± sÃ¼reÃ§lerinden biri olan NSU davasÄ±nÄ±n eylÃ¼l ayÄ±na kadar sonlandÄ±rmasÄ± beklenirken Mahkeme BaÅŸkanÄ± Manfred GÃ¶tzl, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±na kadar yeni duruÅŸma gÃ¼nleri aÃ§Ä±kladÄ±. BÃ¶ylece eylÃ¼le kadar bitmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼len davanÄ±n uzamasÄ± kesinleÅŸti.

MayÄ±s 2013'ten beri MÃ¼nih YÃ¼ksek Eyalet Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, NSU'nun hayattaki tek Ã¼yesi baÅŸ sanÄ±k Beate Zschaepe ile Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yapmakla suÃ§lanan 4 kiÅŸi yargÄ±lanÄ±yor.

NSU Ã¼yeleri, 2000-2007 yÄ±llarÄ±nda 8'i TÃ¼rk, 10 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rmek, 2 bombalÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek ve 15 banka soygunu yapmakla suÃ§lanÄ±yor.

Davada son olarak psikiyatrist Henning Sass tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan psikiyatrik deÄŸerlendirmede, Zschaepeâ€™nin cezai ehliyetinin bulunduÄŸu, ruhsal aÃ§Ä±dan saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirmesi yer almÄ±ÅŸtÄ±.

NSU'yu kuran Neonazilerin, yÄ±llarca hÃ¼cre evlerinde faaliyet gÃ¶stermelerine raÄŸmen Alman gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan tespit edilememiÅŸ olmasÄ± Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k bir skandala yol aÃ§mÄ±ÅŸ, daha sonra NSU Ã¼yelerinin geÃ§miÅŸte bazÄ± istihbarat muhbirleriyle iliÅŸki kurduklarÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â 



Ä°lgili Konular almanya nsu davasÄ± Almanya NSU
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