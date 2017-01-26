Suriye'de rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar arasÄ±nda gerilim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'da dÃ¼zenlenen uluslararasÄ± toplantÄ±ya katÄ±lan bazÄ± Suriyeli muhalif gruplar ile Åžam'Ä±n Fethi Cephesi'nin (ÅžFC) arasÄ±nda, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ilinde yer yer Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.
BeÅŸÅŸar Esed rejimi karÅŸÄ±tÄ± bazÄ± gruplar arasÄ±nda Astana'da 23-24 Ocak'ta dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya katÄ±lÄ±m konusunda iki hafta kadar Ã¶nce baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma ve ihtilaflar bazÄ± yerlerde Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.
GeliÅŸmeler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) ve TÃ¼rkiye'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kabul ettiÄŸi (eski adÄ±yla Nusra Cephesi olan) Åžam'Ä±n Fethi Cephesi'nin (ÅžFC) Astana'da kendisine karÅŸÄ± kararlar alÄ±nacaÄŸÄ± beklentisi nedeniyle yÄ±ÄŸÄ±nak yapmasÄ±yla baÅŸladÄ±.
ÅžFC karÅŸÄ±sÄ±nda MÃ¼cahitler Ordusu (CeyÅŸÃ¼'l MÃ¼cahidin), kontrol ettiÄŸi bazÄ± bÃ¶lgelerden Ã§ekilip kendisini feshettiÄŸini ve Ahraru'ÅŸ Åžam'a katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
ArdÄ±ndan, muhalif gruplardan Åžam'Ä±n Åžahinleri (Sukuru'ÅŸ Åžam), ÅžFC'ye karÅŸÄ± savaÅŸ ilan etti. Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lanlardan Åžam Cephesi (Ec-Cephe eÅŸ-Åžamiye) ve Festakim BirliÄŸi (Tecemmu Festakim) de destek verdi.
Bunun Ã¼zerine, Åžam Åžahinleri, ÅžFC ile batÄ± Halep ve Ä°dlib'in gÃ¼neyinde Ã§atÄ±ÅŸmaya girdi.
Ã‡atÄ±ÅŸmalar kÄ±sa sÃ¼re sonra dururken, ÅžFC ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen sÃ¶z konusu 4 grup ile Ä°slam Ordusu'nun (CeyÅŸÃ¼'l Ä°slam) Ä°dlib'de konuÅŸlu kolu ve Åžam Devrimcileri (Suvvaru'ÅŸ Åžam) adlÄ± oluÅŸumlar, sahadaki en bÃ¼yÃ¼k muhalif grup Ahraru'ÅŸ Åžam'a katÄ±ldÄ±.
Ahraru'ÅŸ Åžam, sosyal medya Ã¼zerinden yeptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendisine katÄ±lan gruplara herhangi bir saldÄ±rÄ± yapÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyerek saldÄ±rÄ± halinde savaÅŸacaklarÄ±nÄ± duyurdu. Ãœlkenin kuzeyinde konuÅŸlu yaklaÅŸÄ±k 18 bin savaÅŸÃ§Ä±sÄ±yla en bÃ¼yÃ¼k silahlÄ± muhalif grup durumunda olan Ahraru'ÅŸ Åžam, ÅžFC ve diÄŸer gruplar arasÄ±nda "radikal olan-olmayan" ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu, rejime karÅŸÄ± birleÅŸilmesi gerektiÄŸini savunuyor. Ahraru'ÅŸ Åžam Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.
ÅžFC ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen ve Ahraru'ÅŸ Åžam'a katÄ±lan 6 grubun temsilcileri ise Astana toplantÄ±sÄ±na giden askeri askeri gruplar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.
Astana toplantÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan kabul edilen deklarasyonda, "IÅžÄ°D/DEAÅž ve El Nusraâ€™yla ortak mÃ¼cadele etmek ve askeri muhalif gruplarÄ± bunlardan ayÄ±rmak konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yineledikleri" ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
ÅžFC, El Kaide ile baÄŸlantÄ±sÄ± nedeniyle BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde eski adÄ±yla "Nusra Cephesi" olarak yer alÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, 28 Temmuz 2016'da El Kaide'ye baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini duyurmuÅŸ, adÄ±nÄ± ÅžFC ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Betsa, â€œBaskÄ± makinesi fiilen hiÃ§ durmuyor. Rusya Federasyonu, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin olmadÄ±ÄŸÄ± yer haline gelmesi iÃ§in her ÅŸeyi yapÄ±yor" dedi
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