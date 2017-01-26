DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:48, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
OrtadoÄŸu
17:23, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Suriye'de rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar arasÄ±nda gerilim
Suriye'de rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar arasÄ±nda gerilim

Suriye'de, Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan rejim karÅŸÄ±tÄ± askeri gruplarla ÅžFC arasÄ±nda gerilim yaÅŸanÄ±yor, ÅžFC ile Ã§atÄ±ÅŸan altÄ± grup, Ahraru'ÅŸ Åžam'a katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'da dÃ¼zenlenen uluslararasÄ± toplantÄ±ya katÄ±lan bazÄ± Suriyeli muhalif gruplar ile Åžam'Ä±n Fethi Cephesi'nin (ÅžFC) arasÄ±nda, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ilinde yer yer Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.

BeÅŸÅŸar Esed rejimi karÅŸÄ±tÄ± bazÄ± gruplar arasÄ±nda Astana'da 23-24 Ocak'ta dÃ¼zenlenen toplantÄ±ya katÄ±lÄ±m konusunda iki hafta kadar Ã¶nce baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma ve ihtilaflar bazÄ± yerlerde Ã§atÄ±ÅŸmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

GeliÅŸmeler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) ve TÃ¼rkiye'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kabul ettiÄŸi (eski adÄ±yla Nusra Cephesi olan) Åžam'Ä±n Fethi Cephesi'nin (ÅžFC) Astana'da kendisine karÅŸÄ± kararlar alÄ±nacaÄŸÄ± beklentisi nedeniyle yÄ±ÄŸÄ±nak yapmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

ÅžFC karÅŸÄ±sÄ±nda MÃ¼cahitler Ordusu (CeyÅŸÃ¼'l MÃ¼cahidin), kontrol ettiÄŸi bazÄ± bÃ¶lgelerden Ã§ekilip kendisini feshettiÄŸini ve Ahraru'ÅŸ Åžam'a katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ArdÄ±ndan, muhalif gruplardan Åžam'Ä±n Åžahinleri (Sukuru'ÅŸ Åžam), ÅžFC'ye karÅŸÄ± savaÅŸ ilan etti. Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lanlardan Åžam Cephesi (Ec-Cephe eÅŸ-Åžamiye) ve Festakim BirliÄŸi (Tecemmu Festakim) de destek verdi.

Bunun Ã¼zerine, Åžam Åžahinleri, ÅžFC ile batÄ± Halep ve Ä°dlib'in gÃ¼neyinde Ã§atÄ±ÅŸmaya girdi.

Ã‡atÄ±ÅŸmalar kÄ±sa sÃ¼re sonra dururken, ÅžFC ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen sÃ¶z konusu 4 grup ile Ä°slam Ordusu'nun (CeyÅŸÃ¼'l Ä°slam) Ä°dlib'de konuÅŸlu kolu ve Åžam Devrimcileri (Suvvaru'ÅŸ Åžam) adlÄ± oluÅŸumlar, sahadaki en bÃ¼yÃ¼k muhalif grup Ahraru'ÅŸ Åžam'a katÄ±ldÄ±.

Ahraru'ÅŸ Åžam, sosyal medya Ã¼zerinden yeptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kendisine katÄ±lan gruplara herhangi bir saldÄ±rÄ± yapÄ±lmamasÄ±nÄ± isteyerek saldÄ±rÄ± halinde savaÅŸacaklarÄ±nÄ± duyurdu. Ãœlkenin kuzeyinde konuÅŸlu yaklaÅŸÄ±k 18 bin savaÅŸÃ§Ä±sÄ±yla en bÃ¼yÃ¼k silahlÄ± muhalif grup durumunda olan Ahraru'ÅŸ Åžam, ÅžFC ve diÄŸer gruplar arasÄ±nda "radikal olan-olmayan" ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu, rejime karÅŸÄ± birleÅŸilmesi gerektiÄŸini savunuyor. Ahraru'ÅŸ Åžam Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

ÅžFC ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen ve Ahraru'ÅŸ Åžam'a katÄ±lan 6 grubun temsilcileri ise Astana toplantÄ±sÄ±na giden askeri askeri gruplar arasÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.

Astana toplantÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran tarafÄ±ndan kabul edilen deklarasyonda, "IÅžÄ°D/DEAÅž ve El Nusraâ€™yla ortak mÃ¼cadele etmek ve askeri muhalif gruplarÄ± bunlardan ayÄ±rmak konusunda kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yineledikleri" ifadesi kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ÅžFC, El Kaide ile baÄŸlantÄ±sÄ± nedeniyle BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyi'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde eski adÄ±yla "Nusra Cephesi" olarak yer alÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, 28 Temmuz 2016'da El Kaide'ye baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± geri Ã§ektiÄŸini duyurmuÅŸ, adÄ±nÄ± ÅžFC ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.



Ä°lgili Konular suriyeli muhalifler El Nusra Suriye muhalefet
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden 'KÄ±rÄ±m' aÃ§Ä±klamasÄ±
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden 'KÄ±rÄ±m' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Betsa, â€œBaskÄ± makinesi fiilen hiÃ§ durmuyor. Rusya Federasyonu, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin olmadÄ±ÄŸÄ± yer haline gelmesi iÃ§in her ÅŸeyi yapÄ±yor" dedi
Soyuz kapsÃ¼lÃ¼ Londra Bilim MÃ¼zesi'nde sergilenecek
Soyuz kapsÃ¼lÃ¼ Londra Bilim MÃ¼zesi'nde sergilenecek

UUÄ°'nda geÃ§en yÄ±l 186 gÃ¼n gÃ¶rev yapan astronotlarÄ± taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Londra Bilim MÃ¼zesi'nde ziyaretÃ§ilerle buluÅŸacak
AB Ä°srail'in yerleÅŸimleri yasa dÄ±ÅŸÄ±
AB: Ä°srail'in yerleÅŸimleri yasa dÄ±ÅŸÄ±

AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, Ä°srail'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸasÄ± planÄ±na iliÅŸkin, AB'nin yerleÅŸimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ettiÄŸini ve bu konuda uluslararasÄ± toplumun birleÅŸmiÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi
Ã‡evre bakanÄ±na 'Neden bu kadar Ã§ok kar yaÄŸÄ±yor' sorusu
Ã‡evre bakanÄ±na 'Neden bu kadar Ã§ok kar yaÄŸÄ±yor' sorusu

Bulgaristan'da istifa eden BaÅŸbakan Boyko Borisov hÃ¼kÃ¼meti iÃ§in parlamentoda dÃ¼zenlenen veda oturumunda Ã¼lkedeki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nedeni Ã§evre bakanÄ±na soruldu
AkÄ±ncÄ± KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde sonuÃ§ alÄ±nabilecek bir noktadayÄ±z
AkÄ±ncÄ±: KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde sonuÃ§ alÄ±nabilecek bir noktadayÄ±z

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Ã§ok kritik bir aÅŸamadayÄ±z ve gerÃ§ekten sonuÃ§ alÄ±nabilecek bir noktadayÄ±z. Bu kadar emeÄŸi heba etmememiz gerekir" dedi
Hammond Ä°ngiltere yi azarlama dÃ¶nemi artÄ±k geride kaldÄ±
Hammond: Ä°ngiltereâ€™yi azarlama dÃ¶nemi artÄ±k geride kaldÄ±!

Ä°ngiltere Maliye BakanÄ± Hammond, "AvrupalÄ± ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n Ä°ngiltereâ€™yi azarlamak istediÄŸi dÃ¶nemin artÄ±k geride kaldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum" dedi
Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz parlamentosunda
Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz parlamentosunda

Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± parlamentoya sunuldu
Fransa'dan KaradaÄŸ'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine onay
Fransa'dan KaradaÄŸ'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine onay

Fransa meclisi ve senatosu, KaradaÄŸ'Ä±n NATO'nun 29'uncu Ã¼ye Ã¼lkesi olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren protokol metnini imzaladÄ±
AB Ã¼lkelerinde silah satÄ±ÅŸÄ± sÄ±kÄ± kurallara baÄŸlanÄ±yor
AB Ã¼lkelerinde silah satÄ±ÅŸÄ± sÄ±kÄ± kurallara baÄŸlanÄ±yor

AP Ä°Ã§ Pazar Komitesi, AB Ã¼lkelerinde silah alÄ±mÄ±, satÄ±mÄ± ile ruhsat verilmesi ve yenilenmesini sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±ran yeni tasarÄ±ya onay verdi
Suriye'de rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar arasÄ±nda gerilim
Suriye'de rejim karÅŸÄ±tÄ± gruplar arasÄ±nda gerilim

Suriye'de, Astana toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan rejim karÅŸÄ±tÄ± askeri gruplarla ÅžFC arasÄ±nda gerilim yaÅŸanÄ±yor, ÅžFC ile Ã§atÄ±ÅŸan altÄ± grup, Ahraru'ÅŸ Åžam'a katÄ±ldÄ±
Neonazi davasÄ± 2018'e uzayacak
Neonazi davasÄ± 2018'e uzayacak

Almanya'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Nasyonal Sosyalist YeraltÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, 2018 yÄ±lÄ±na kadar uzayacak
Fransa'da 3 bakana inceleme
Fransa'da 3 bakana inceleme

Fransa'da Canard Enchaine gazetesi, 3 bakanÄ±n devlet bÃ¼tÃ§esini denetim dÄ±ÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yunan mahkemesi darbecilerin iadesini reddetti
Yunan mahkemesi darbecilerin iadesini reddetti

Yunanistan yÃ¼ksek mahkemesi darbecilerden ikisinin iade talebini reddetti
Rusya'da patlama
Rusya'da patlama

Rusya'nÄ±n Penza kentindeki bir termik santral patlama nedeniyle Ã§Ã¶ktÃ¼. Olayda 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Katar'dan Trump'a 'gÃ¼venli bÃ¶lge' desteÄŸi
Katar'dan Trump'a 'gÃ¼venli bÃ¶lge' desteÄŸi

Katar, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n "Suriye'de gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±na destek verdi.
Ã‡in de bisikletlere Ã¼st geÃ§it
Ã‡inâ€™de bisikletlere Ã¼st geÃ§it

Ã‡in'de Ã¼st geÃ§it ÅŸeklinde bisiklet yolu inÅŸa edildi

Haberler

Suriyeli gruplar Moskova'da toplanacak
Suriyeli gruplar Moskova'da toplanacak

Muhaliflerden Astana'yÄ± boykot kararÄ±
Muhaliflerden Astana'yÄ± boykot kararÄ±

Suriye'de ateÅŸkese katÄ±lan gruplar belli oldu
Suriye'de ateÅŸkese katÄ±lan gruplar belli oldu

TÃ¼rkiye, muhalifleri Rusya'yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼
TÃ¼rkiye muhalifleri Rusya'yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼

Suriyeli muhaliflerden Trump'a 'Esad' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Suriyeli muhaliflerden Trump'a 'Esad' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Muhalifler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma sona erdi
Muhalifler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸma sona erdi

Muhaliflerin Halep operasyonu sÃ¼rÃ¼yor
Muhaliflerin Halep operasyonu sÃ¼rÃ¼yor

Muhaliflerin Halep operasyonu sÃ¼rÃ¼yor
Muhaliflerin Halep operasyonu sÃ¼rÃ¼yor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 