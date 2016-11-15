Ä°ade edilmeyen askerlere tutuklama kararÄ±

KurtulmuÅŸ: 'Evet' demek gibi 'HayÄ±r' demek de meÅŸrudur

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ "EÅŸit ÅŸartlarda herkesin kampanya yapmasÄ± noktasÄ±nda garanti veririz. NasÄ±l 'evet' demek meÅŸruysa 'hayÄ±r' demek de meÅŸrudur. HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yapanlarla ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama sÃ¶z konusu olmaz, olamaz" dedi