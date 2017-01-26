17:44, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

AB Ã¼lkelerinde silah satÄ±ÅŸÄ± sÄ±kÄ± kurallara baÄŸlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkelerinde, kimin hangi tÃ¼r silahlarÄ± alabileceÄŸi, taÅŸÄ±yabileceÄŸi ya da baÅŸka bir Ã¼lkeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lebileceÄŸi sÄ±kÄ± kurallara baÄŸlanÄ±rken, Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lan dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir kurusÄ±kÄ± silahlara da ruhsat ÅŸartÄ± getiriliyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) Ä°Ã§ Pazar Komitesi, AB Komisyonunun ateÅŸli silahlarla ilgili teklifini oylayarak kabul etti. 9'a karÅŸÄ± 25 oyla kabul edilen dÃ¼zenlemede, kimlerin hangi tÃ¼r silahlarÄ± alabileceÄŸi veya baÅŸka Ã¼lkeye gÃ¶tÃ¼rebileceÄŸi belirleniyor.

Otomatik silahlarÄ± ancak belli kiÅŸilerin alabilmesi ve taÅŸÄ±yabilmesi hÃ¼kme baÄŸlanÄ±rken, tÃ¼fek gibi bazÄ± silahlara ruhsat ÅŸartÄ± getiriliyor. Ãœye devletlerin silah ruhsatÄ± verilmesi ve yenilenmesini izleyecek bir mekanizmayÄ± hayata geÃ§irmesi ile birbirleriyle istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± yapmasÄ± zorunlu kÄ±lÄ±nÄ±yor.

KURUSIKI SÄ°LAHLARA SINIRLAMA

DÃ¼zenlemeyle, dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebilir kurusÄ±kÄ± silahlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ± da sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lÄ±yor. 130 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 13 KasÄ±m 2015 Paris saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lan bu tÃ¼r silahlara, artÄ±k normal silahlar gibi ruhsatlanmasÄ± ÅŸartÄ± getiriliyor.

AP Ã¼yeleri, yeni dÃ¼zenlemeden kurusÄ±kÄ± ya da iÅŸlevsiz hale getirilen silah kullanan film endÃ¼strisinin etkilenmemesi iÃ§in de Ã¶nlem aldÄ±. Komitede, AB Komisyonunun teklifinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilerek film endÃ¼strisinin bu silahlara sÄ±kÄ± kontroller altÄ±nda eriÅŸimine izin verildi.

Mart ayÄ±nda AP Genel Kurulunda oylanmasÄ± beklenen uygulama, AB Konseyinin onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. Ãœye devletler, AB Konseyinin onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 15 ay iÃ§inde kendi kanunlarÄ±nÄ± dÃ¼zenleyip uyumlu hale getirerek uygulamaya geÃ§ecek. 30 ay iÃ§inde de silahlara iliÅŸkin istihbarat paylaÅŸÄ±mÄ± sistemini baÅŸlatacak.

AB Komisyonu, Avrupa'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan silah satÄ±ÅŸÄ± ve taÅŸÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin daha sÄ±kÄ± kurallar iÃ§eren bir dÃ¼zenleme iÃ§in harekete geÃ§miÅŸti.