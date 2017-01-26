17:54, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Suluova KaymakamÄ± Aslaner aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amasya'nÄ±n Suluova KaymakamÄ± Abdullah Aslaner, kaymakamlÄ±k sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

Amasya Valisi Salih IÅŸÄ±k, kaymakamlÄ±k sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama nedeniyle hakkÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±lan Kaymakam Aslaner'in aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iliÅŸiÄŸinin kesildiÄŸini bildirdi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1 AralÄ±k 2016'daki Kaymakamlar ve Vali YardÄ±mcÄ±larÄ± Kararnamesi'yle KÄ±rÄ±kkale Vali YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden Suluova KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 23 Ocak'ta gÃ¶revine baÅŸlayan Aslaner'in, gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin kaymakamlÄ±k sitesinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama, kamuoyunda yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸ, aÃ§Ä±klama daha sonra siteden kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Aslaner'in aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeler dikkati Ã§ekmiÅŸti:

"Mesleki kÄ±dem ve kariyerimle mÃ¼nasip olmayan bu tayin sebebiyle mÃ¼teessirim. AyrÄ±ca sekiz yÄ±ldÄ±r Vali MuavinliÄŸi yapmam sebebiyle KaymakamlÄ±ktan azadeyim. Hem izzetinefsine aÄŸÄ±r gelen bu tayin hem de meslekten uzak oluÅŸum hasebiyle Suluova KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nda ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±m ve siz muhterem SuluovalÄ±lara ne kadar hizmet edeceÄŸim hususunda mÃ¼tereddidim. Vazifeme baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m gÃ¼n, iÃ§inde bulunduÄŸum haletiruhiyeyi sizlerle paylaÅŸmaktan maksadÄ±m, daha Ã¶nce vazife yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ilÃ§elerde baÅŸarÄ±lÄ± hizmetlere imza atmÄ±ÅŸ biri olarak, sizlerden Suluova'nÄ±n idaresinde yardÄ±mcÄ± olmanÄ±zÄ± istirham ediyorum."

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