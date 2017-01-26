18:24, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Fransa'dan KaradaÄŸ'Ä±n NATO Ã¼yeliÄŸine onay





Fransa meclisi ve senatosu, KaradaÄŸ'Ä±n NATO'nun 29'uncu Ã¼ye Ã¼lkesi olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren protokol metnini imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'da parlamento,Â KaradaÄŸ'Ä±nÂ NATOÂ Ã¼yeliÄŸine onay verdi. Ãœlkede meclis ve senato, KaradaÄŸ'Ä±n NATO'nun 29'uncu Ã¼ye Ã¼lkesi olmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren protokol metnini imzaladÄ±. NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± 19 MayÄ±s 2016'da NATO'nun BrÃ¼ksel'deki merkezinde imzalanan protokol ile KaradaÄŸ'Ä± ittifakÄ±n 29'uncu Ã¼yesi olmasÄ± iÃ§in davet etmiÅŸti. Tam Ã¼yelik iÃ§in 2010'dan bu yana mÃ¼zakereler yÃ¼rÃ¼ten KaradaÄŸ, Ã¼yeliÄŸe iliÅŸkin protokol metninin NATO'ya Ã¼ye tÃ¼m Ã¼lkelerin parlamentolarÄ± tarafÄ±ndan imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ittifaka Ã¼ye olabilecek.

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