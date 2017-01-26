Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz parlamentosunda

Ä°ngiltereâ€™ninÂ Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak olanÂ 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶renÂ yasa tasarÄ±sÄ±Â parlamentoya sunuldu.
Anayasa Mahkemesinin 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin parlamentoda olduÄŸuna hÃ¼kmetmesinin ardÄ±ndan harekete geÃ§en Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, yetkinin kendisine devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren 2 maddelik bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rladÄ±.
Parlamentoya sunulan tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi halinde hÃ¼kÃ¼met,Â Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak olan Lizbon AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n 50. maddesini iÅŸletebilecek.
BaÅŸabakan Theresa May, milletvekillerinin talebi Ã¼zerine yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± Ã¶ncesinde hÃ¼kÃ¼metin Brexit stratejisinin de resmi bir rapora dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek parlamentoya sunulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
"Avrupa BirliÄŸi YasasÄ± 2017" olarak da adlandÄ±rÄ±lan Brexit yasa tasarÄ±sÄ±, sÃ¶z konusu raporun parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oya sunulacak.Â
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti 50. maddeyi mart sonunda devreye almayÄ± planlÄ±yordu. SÃ¼recin resmen baÅŸlamasÄ±nÄ± takip eden 2 yÄ±lÄ±n sonunda Ã¼lke ABâ€™den ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.Â
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Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± parlamentoya sunuldu
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