18:27, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Brexit yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiliz parlamentosunda





Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± parlamentoya sunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltereâ€™ninÂ Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak olanÂ 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶renÂ yasa tasarÄ±sÄ±Â parlamentoya sunuldu. Anayasa Mahkemesinin 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin parlamentoda olduÄŸuna hÃ¼kmetmesinin ardÄ±ndan harekete geÃ§en Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti, yetkinin kendisine devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren 2 maddelik bir yasa tasarÄ±sÄ± hazÄ±rladÄ±. TASARI KABUL EDÄ°LÄ°RSE SÃœREÃ‡ RESMEN BAÅžLAYACAK Parlamentoya sunulan tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi halinde hÃ¼kÃ¼met,Â Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak olan Lizbon AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n 50. maddesini iÅŸletebilecek. BaÅŸabakan Theresa May, milletvekillerinin talebi Ã¼zerine yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n oylanmasÄ± Ã¶ncesinde hÃ¼kÃ¼metin Brexit stratejisinin de resmi bir rapora dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lerek parlamentoya sunulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. "Avrupa BirliÄŸi YasasÄ± 2017" olarak da adlandÄ±rÄ±lan Brexit yasa tasarÄ±sÄ±, sÃ¶z konusu raporun parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan oya sunulacak.Â Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼meti 50. maddeyi mart sonunda devreye almayÄ± planlÄ±yordu. SÃ¼recin resmen baÅŸlamasÄ±nÄ± takip eden 2 yÄ±lÄ±n sonunda Ã¼lke ABâ€™den ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.Â

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