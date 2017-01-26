18:33, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

KazÄ±m Karabekir vefatÄ±nÄ±n 69. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KazÄ±m Karabekir'in vefatÄ±nÄ±n 69. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ Karaman'Ä±n KazÄ±mkarabekir ilÃ§esinde anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

KazÄ±mkarabekir ParkÄ±'ndaki tÃ¶rende, Kaymakam Vekili Kaya Ã‡elik ve Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan AlanlÄ±, anÄ±ta Ã§elenk sundu.

SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan program, KazÄ±mkarabekir Belediyesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Karaman ValisiÂ SÃ¼leyman TapsÄ±z, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkelerin, tarihi ve milli deÄŸerleriyle var olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"TÃœRK TARÄ°HÄ°NÄ°N UNUTULMAZ SÄ°MALARINDAN BÄ°RÄ°SÄ° OLMUÅžTUR"

KazÄ±m Karabekir PaÅŸa'nÄ±n da TÃ¼rkiye'nin yakÄ±n tarihinin Ã¶nemli deÄŸerlerinden biri olduÄŸunu vurgulayan TapsÄ±z, "O sadece askeri kimliÄŸiyle deÄŸil, Ä°stanbul milletvekili, TBMM'nin unutulmaz baÅŸkanlarÄ±ndan birisi olarak da TÃ¼rk tarihinin unutulmaz simalarÄ±ndan birisi olmuÅŸtur." dedi.

Milletlerin "nÃ¼fus Ã§okluÄŸuyla deÄŸil iÃ§lerinden dÃ¼nya Ã§apÄ±nda insanlar Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini" belirten TapsÄ±z, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"YetiÅŸtirdiklerine sahip Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±, onlarÄ± yeni nesillere tanÄ±ttÄ±klarÄ± sÃ¼rece, geleceÄŸin bÃ¼yÃ¼k adamlarÄ±nÄ±n yolunu da aÃ§mÄ±ÅŸ olurlar. DeÄŸilse sÄ±radanlaÅŸma, gerileme mukadder olur. Vazifelerin yerine getirilmesinin kahramanlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±na, kahramanlÄ±ÄŸÄ±n vazifenin bittiÄŸi yerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na ve vatan hayrÄ±na en aziz varlÄ±klarÄ±n fedasÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi yerde tamamlandÄ±ÄŸÄ±na inanan KazÄ±m Karabekir PaÅŸa'nÄ±n hayatÄ±, hepimizin ibret alacaÄŸÄ± tarihi bir Ã¶rnektir."

Daha sonra, KaramanoÄŸlu Mehmetbey Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Alaattin Uca, KazÄ±m Karabekir'in hayatÄ±nÄ± anlatan sunum yaptÄ±.

Programa, Karaman Garnizon KomutanÄ± KÄ±demli Jandarma Albay Ä°lhan Åžen, Karaman Belediye BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Ã‡alÄ±ÅŸkan, daire mÃ¼dÃ¼rleri ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.