KazÄ±m Karabekir vefatÄ±nÄ±n 69. yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±

KazÄ±m Karabekir'in vefatÄ±nÄ±n 69. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ Karaman'Ä±n KazÄ±mkarabekir ilÃ§esinde anma tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
KazÄ±mkarabekir ParkÄ±'ndaki tÃ¶rende, Kaymakam Vekili Kaya Ã‡elik ve Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanÄ± Ali Ä°hsan AlanlÄ±, anÄ±ta Ã§elenk sundu.
SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ± ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan program, KazÄ±mkarabekir Belediyesi Konferans Salonu'nda devam etti.
Karaman ValisiÂ SÃ¼leyman TapsÄ±z, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Ã¼lkelerin, tarihi ve milli deÄŸerleriyle var olduÄŸunu sÃ¶yledi.
KazÄ±m Karabekir PaÅŸa'nÄ±n da TÃ¼rkiye'nin yakÄ±n tarihinin Ã¶nemli deÄŸerlerinden biri olduÄŸunu vurgulayan TapsÄ±z, "O sadece askeri kimliÄŸiyle deÄŸil, Ä°stanbul milletvekili, TBMM'nin unutulmaz baÅŸkanlarÄ±ndan birisi olarak da TÃ¼rk tarihinin unutulmaz simalarÄ±ndan birisi olmuÅŸtur." dedi.
Milletlerin "nÃ¼fus Ã§okluÄŸuyla deÄŸil iÃ§lerinden dÃ¼nya Ã§apÄ±nda insanlar Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±nda bÃ¼yÃ¼yeceÄŸini" belirten TapsÄ±z, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"YetiÅŸtirdiklerine sahip Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±, onlarÄ± yeni nesillere tanÄ±ttÄ±klarÄ± sÃ¼rece, geleceÄŸin bÃ¼yÃ¼k adamlarÄ±nÄ±n yolunu da aÃ§mÄ±ÅŸ olurlar. DeÄŸilse sÄ±radanlaÅŸma, gerileme mukadder olur. Vazifelerin yerine getirilmesinin kahramanlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ±na, kahramanlÄ±ÄŸÄ±n vazifenin bittiÄŸi yerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na ve vatan hayrÄ±na en aziz varlÄ±klarÄ±n fedasÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi yerde tamamlandÄ±ÄŸÄ±na inanan KazÄ±m Karabekir PaÅŸa'nÄ±n hayatÄ±, hepimizin ibret alacaÄŸÄ± tarihi bir Ã¶rnektir."
Daha sonra, KaramanoÄŸlu Mehmetbey Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Alaattin Uca, KazÄ±m Karabekir'in hayatÄ±nÄ± anlatan sunum yaptÄ±.
Programa, Karaman Garnizon KomutanÄ± KÄ±demli Jandarma Albay Ä°lhan Åžen, Karaman Belediye BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Ã‡alÄ±ÅŸkan, daire mÃ¼dÃ¼rleri ile vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.
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MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli "YanlÄ±ÅŸÄ± bilerek iÅŸlemek, sonra yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n faturasÄ±ndan korkup gerÃ§eÄŸi saklamak bir telaÅŸÄ±n tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. YanlÄ±ÅŸ yapmÄ±yoruz ki telaÅŸa kapÄ±lalÄ±m. Biz millet iÃ§in, devlet iÃ§in,TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in evet diyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ "EÅŸit ÅŸartlarda herkesin kampanya yapmasÄ± noktasÄ±nda garanti veririz. NasÄ±l 'evet' demek meÅŸruysa 'hayÄ±r' demek de meÅŸrudur. HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yapanlarla ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama sÃ¶z konusu olmaz, olamaz" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesinin, Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'ye iade etmeme kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi, kararÄ±n, ikili iliÅŸkiler Ã¼zerindeki etkilerinin deÄŸerlendirmeye tabi tutulacaÄŸÄ± bildirildi
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