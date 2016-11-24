18:36, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ege Denizi'nde art arda depremler





Ege Denizi'nde, 4,2 ve 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde 2 deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ege Denizi'nde, 4,2 ve 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde peÅŸpeÅŸe 2 depremin meydana geldiÄŸi bildirildi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine gÃ¶re, Ege Denizi'nde meydana gelen 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki deprem saat 17.35'de kaydedildi. Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esine 75 kilometre mesafedeki sarsÄ±ntÄ±nÄ±n 1,6 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu belirlendi. Bu arada, aynÄ± bÃ¶lge civarÄ±nda 17.34'de de 4,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir baÅŸka deprem daha yaÅŸandÄ±.

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