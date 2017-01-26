18:42, 26 Ocak 2017 Perşembe

Hammond: İngiltere’yi azarlama dönemi artık geride kaldı!





İngiltere Maliye Bakanı Hammond, "Avrupalı ortaklarımızın İngiltere’yi azarlamak istediği dönemin artık geride kaldığına inanıyorum" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere’yi azarlama döneminin artık geride kaldığını belirterek yeni bir ilişki şeklinin oluşturulması için iş birliği çağrısında bulundu. İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Hammond, geçen hafta İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından ortaya konan AB’den çıkış (Brexit) planına ilişkin olarak son derece iyimser olduğunu söyledi. Hammond, “Hızlı bir şekilde AB ile yeni bir ilişkinin kurulması yönünde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Avrupalı ortaklarımızın İngiltere’yi azarlamak istediği dönemin artık geride kaldığına inanıyorum. İnsanlar artık hepimiz için işleyecek pratik çözümlerin üretilmesini istiyor.” dedi.

İlgili Konular İngiltere

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.