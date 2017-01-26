Hammond: İngiltere’yi azarlama dönemi artık geride kaldı!

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Avrupa Birliği’nin (AB) İngiltere’yi azarlama döneminin artık geride kaldığını belirterek yeni bir ilişki şeklinin oluşturulması için iş birliği çağrısında bulundu.
İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Hammond, geçen hafta İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından ortaya konan AB’den çıkış (Brexit) planına ilişkin olarak son derece iyimser olduğunu söyledi.
Hammond, “Hızlı bir şekilde AB ile yeni bir ilişkinin kurulması yönünde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Avrupalı ortaklarımızın İngiltere’yi azarlamak istediği dönemin artık geride kaldığına inanıyorum. İnsanlar artık hepimiz için işleyecek pratik çözümlerin üretilmesini istiyor.” dedi.
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